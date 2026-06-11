Kai Havertz schwärmt vor WM von Manuel Neuer: "Kommt auch mit 70 noch unter"

Manuel Neuer oder Oliver Baumann? Die Torwartfrage im DFB-Team wurde vor der am Donnerstag startenden WM heiß diskutiert. Mit der Kadernominierung von Julian Nagelsmann stand fest: Weltmeistertorwart Manuel Neuer feiert sein Comeback – und zwar als Nummer eins. "Für mich ist oder war Manu der beste Torhüter der Welt", betonte Kai Havertz im Interview mit MagentaTV nun den Stellenwert des Schlussmanns für die Nationalmannschaft.

Scherzend fügte der Stürmer des FC Arsenal hinzu: "Wenn der 70 ist und noch für die Nationalmannschaft spielen will, kommt der hier auch noch unter." Neuer sei "ein Top-Torhüter", unterstrich Havertz und stellte die besondere Qualität Neuers heraus: "Er gibt einem einfach Sicherheit auf dem Platz – mit seiner Präsenz und Aura." Dass der 40-Jährige das auch im ersten deutschen WM-Spiel gegen Curaçao tun kann, scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein: Am Montagabend trainierte Neuer erstmals nach seiner Wadenverletzung mit der Mannschaft.

Kai Havertz vor Spiel gegen Curacao: "Extrem wichtig, mit einem Sieg zu starten" "Es ist extrem wichtig, mit einem Sieg ins Turnier zu starten", blickte Kai Havertz auf die Auftakthürde Curaçao. Gegen den WM-Debütanten geht die deutsche Mannschaft als klarer Favorit ins Rennen. "Trotzdem wissen wir, dass die Jungs da auch Fußball spielen können. Wir unterschätzen generell keinen und wissen, dass es ein schweres Spiel wird", verdeutlichte der 27-Jährige, die Auftakthürde ernstzunehmen.

Auch über das ungewohnt heiße Wetter in den USA äußerte sich Kai Havertz gegenüber MagentaTV. "Ich bin es aus England auch nicht gewohnt, dass die Temperaturen so hoch sind", sagte der Wahl-Londoner, fügte gleichzeitig aber hinzu: "Ich mag generell eher die Hitze, als wenn man im Winter irgendwo bei Sheffield United spielt, dann geht es auch noch mal anders zur Sache."