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Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Natur: Das sind die DVD-Highlights der Woche

Neue Heimkino-Highlights

Ein ungewöhnlicher Einsatz für die Natur: Das sind die DVD-Highlights der Woche

12.06.2026, 00.00 Uhr
"Hoppers", "Scream 7" und "Ein Kuchen für den Präsidenten": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.
"Hoppers"
Studentin Mabel (links) tritt den Tieren als Biber gegenüber.  Fotoquelle: 2025 Disney/Pixar/Leonine
"Hoppers"
"Hoppers" ist der jüngste Animationsspaß der Pixar-Studios.   Fotoquelle: 2025 Disney/Pixar/Leonine
"Scream 7"
Sidney Prescott (Neve Campbell) wird nach Jahren abermals von einem maskierten Serienkiller bedroht.   Fotoquelle: 2026 Paramount Pictures/Jessica Miglio/Leonine
"Scream 7"
In "Scream 7" treten altbekannte Figuren aus dem ersten Film wieder auf.   Fotoquelle: 2026 Paramount Pictures/Leonine
"Ein Kuchen für den Präsidenten"
Saeed (Sajad Mohamad Qasem) und Lamia (Baneen Ahmed Nayyef) geben ihr Bestes, um die teuren Zutaten für den Kuchen zusammenzubekommen.   Fotoquelle:  Vuelta Germany/24 Bilder
"Ein Kuchen für den Präsidenten"
In "Ein Kuchen für den Präsidenten" verarbeitet Regisseur Hasan Hadi seine eigene Kindheit im Irak.   Fotoquelle:  Vuelta Germany/24 Bilder

Auch wenn die zum Disney-Konzern gehörenden Pixar-Studios in den vergangenen Jahren einige eher durchschnittliche Werke (etwa "Lightyear" und "Elemental") auf die große Leinwand brachten, steht ihr Name nach wie vor für innovative, gefühlvolle Familienunterhaltung. Noch bevor im Sommer der fünfte Teil der beliebten "Toy Story"-Reihe an den Start gehen wird, schickte die vor 40 Jahren gegründete Animationsschmiede im März die sich für Naturschutz einsetzende Science-Fiction-Komödie "Hoppers" ins Rennen um die Gunst der Zuschauer. Nun erscheint der Film ebenso wie die Horror-Fortsetzung "Scream 7" und das Drama "Ein Kuchen für den Präsidenten" auf DVD und Blu-ray.

"Hoppers" (VÖ: 19. Juni)

Im Mittelpunkt von "Hoppers" steht die Studentin Mabel, die sich schon als Kind für ein Wasserloch und eine Lichtung hinter dem Haus ihrer Großmutter begeistern konnte. In der Gegenwart kämpft die junge Frau verbissen für die Zukunft eben dieses Ortes, den der Bürgermeister ihrer Stadt für eine Umgehungsstraße plattmachen will. Viel Hoffnung gibt es nicht mehr. Denn alle Tiere sind längst abgewandert. Nur wenn sie zurückkehren, müsste der Bau gestoppt werden. Dann aber erfährt Mabel, dass ihre Professorin eine bahnbrechende Apparatur entwickelt hat, mit der sich menschliches Bewusstsein in lebensechte Robotertiere übertragen lässt. Die Studentin "hüpft" (daher der Titel!) in eine Biberattrappe, kann sich so den weggezogenen Tieren nähern und mit ihnen kommunizieren. Beim Versuch, sie wieder zu einer Umsiedlung zu bewegen, geht es allerdings drunter und drüber.

Preis DVD: circa 15 Euro

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US, 2026, Regie: Daniel Chong, Laufzeit: 100 Minuten

"Scream 7" (VÖ: 12. Juni)

Schrei, wenn du kannst: Die "Scream"-Reihe wird ihrem Namen in gerecht – alle schreien sie, was das Zeug hält. Im ersten Teil von 1996 kreischte vor allem die junge Casey (Drew Barrymore), die anonyme Droh-Anrufe erhielt und schließlich auf grauenvolle Weise umgebracht wurde. Eine Figur, die in den ersten fünf Filmen auftrat, ist Sidney Prescott: Neve Campbell spielte die junge Frau, die mehrere Angriffe des maskierten Serienmörders überlebte. Nach einer Pause im sechsten Teil kehrt die inzwischen 52-Jährige nun abermals zurück: In eine Kleinstadt im US-Bundesstaat Indiana hat sie sich ein neues Leben mit ihrem Mann Mark Evans (Joel McHale) und drei Töchtern aufgebaut. Doch eines Tages bekommt sie plötzlich wieder Droh-Anrufe eines neuen Masken-Killers, der es nicht nur auf sie sondern auch auf ihre Tochter Tatum (Isabel May) abgesehen hat ... "Scream 8" ist bereits in Planung. Einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2026, Regie: Kevin Williamson, Laufzeit: 109 Minuten

"Ein Kuchen für den Präsidenten" (VÖ: 18. Juni)

Irak im April 1991: Weite Teile der Bevölkerung leiden aufgrund der UN-Sanktionen unter Mangel und Hunger. Der anstehende Geburtstag des Führers Saddam Hussein soll aber trotzdem landesweit gefeiert werden. Die neunjährige Lamia (Baneen Ahmad Nayyef) soll stellvertretend für ihre Schulklasse einen Kuchen backen. So hat es das Los entschieden. Doch ihre chronischkranke Großmutter Bibi (Waheed Thabet Khreibat) kann sich die teuren Zutaten nicht leisten. In ihrer Not beschließt sie, die Verantwortung für ihre Enkelin an eine andere Familie abzugeben, doch Lamias Wille ist stark: Sie ergreift die Flucht, um gemeinsam mit ihrem Freund Saeed (Sajad Mohamad Qasem) doch noch die nötigen Zutaten aufzutreiben, wenn es sein muss, auch auf illegalem Weg ... "Ein Kuchen für den Präsidenten" ist das Spielfilmdebüt von Hasan Hadi, der darin seine eigene Kindheit im mesopotamischen Marschland im Süd-Irak verarbeitet. Der Cast wurde ausschließlich mit Laiendarstellerinnen und -darstellern besetzt. Bei den Filmfestspielen von Cannes gewann der Film 2025 zwei Preise.

Preis DVD: circa 15 Euro

IQ/US/QA, 2025, Regie: Hasan Hadi, Laufzeit: 106 Minuten


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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