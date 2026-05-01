"Praxis mit Meerblick - Leinen los": Der Start der ARD Degeto Reihe mit Tanja Wedhorn

Einsamkeit im Alter ist ein weit verbreitetes Problem. In "Leinen los", dem 30. Film der ARD Degeto Reihe "Praxis mit Meerblick", (Regie: Jan Ruzicka, Buch: Anja Flade-Kruse) muss sich nun auch die Rügenärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) damit beschäftigen: Die 78-jährige Regina Beier (Rita Feldmeier) ist für ihr Alter eigentlich noch recht fit. Dennoch wählt die alleinstehende Seniorin immer wieder unter Angabe fadenscheiniger Gründe den Notruf. Als sie Nora und ihren Kollegen Lars Hinrichs (Bo Hansen) am reich gedeckten Frühstückstisch empfängt, reicht es der Ärztin: "Frau Beier, wir sind der Rettungsdienst, nicht der Besuchsdienst", tadelt sie. Bei der Untersuchung der Patientin stellt Nora dann aber doch diffuse Schlaganfallsymptome fest, die sie in der Klinik abklären lässt.

Praxis mit Meerblick – Leinen los Familiendrama • 01.05.2026 • 20:15 Uhr

Sophie Trafeur (Maxine Kazis) macht sich derweil große Sorgen um ihren Verlobten: Seit Bekanntwerden seiner Tablettensucht kapselt sich Kai Kaminski (Lukas Zumbrock) vollkommen von der Außenwelt ab. Weder Nora noch ihr Ex Peer (Dirk Borchardt) können zu ihrem Sohn durchdringen. In ihrer Verzweiflung setzt Nora auf den einzigen Trumph, den sie im Umgang mit ihrem Sohn noch hat: ihren Stursinn!

"Ich habe mich immer bemüht, meine beiden Söhne in allem ernstzunehmen" Mütterliche Sorgen kennt Hauptdarstellerin Tanja Wedhorn auch aus dem echten Leben: Die 54-Jährige hat zwei Söhne, geboren 2007 und 2011: "Ich habe mich immer bemüht, meine beiden Söhne in allem ernstzunehmen, schon als sie klein waren", betont die Schauspielerin im Interview mit der ARD. Es sei wichtig, auch in Krisen "nur das Beste" im eigenen Kind zu sehen: "In dem Moment nicht enttäuscht von den eigenen persönlichen Erwartungen an das Kind zu sein, sondern zu versuchen, das Kind als die Person zu sehen, die gerade (aus welchem Gründen auch immer) in eine Krise geraten ist – und ihr so gut wie möglich mit Liebe zur Seite zu stehen und natürlich einfach da zu sein. Zu helfen, auch wenn die Hilfe nicht gleich angenommen wird." Die "Geheimzutat" fürs Elternsein ist für die Frau des Politologen Simon Raiser der Humor: "Humor nimmt einer möglichen stressigen Situation die Schwere", erklärt sie.

In der ARD Mediathek stehen alle sechs neuen Filme der Reihe "Praxis mit Meerblick" bereits zum Abruf bereit. Den 31. Film "Praxis mit Meerblick – Treffer ins Glück" zeigt das Erste am Freitag, 8. Mai, um 20.15 Uhr. Am Freitag, 15. Mai, folgt der 32. und vorerst letzte Film "Praxis mit Meerblick – Aus heiterem Himmel" zur selben Sendezeit.

Praxis mit Meerblick – Leinen los – Fr. 01.05. – ARD: 20.15 Uhr

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