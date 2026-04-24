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„LOL“ Staffel 7: Diese Stars sind dabei – doch ein Name fehlt noch

Wer ist der Überraschungsgast?

„LOL“ Staffel 7: Diese Stars sind dabei – doch ein Name fehlt noch

24.04.2026, 12.16 Uhr
von Julian Flimm
Prime Video hat neue Details zu „LOL“ Staffel 7 verraten. Neun Namen stehen fest, doch ausgerechnet ein Cast-Platz bleibt bis zum Start unter Verschluss.
Das Key Art der 7. Staffel von LOL.
Bald startet die 7. „LOL“-Staffel.  Fotoquelle: Prime Video

Die Comedyshow „LOL: Last One Laughing“ geht 2026 mit neuen Folgen weiter. Für Staffel 7 hat Prime Video inzwischen neun prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer öffentlich gemacht. Ganz vollständig ist der Cast damit aber noch nicht: Wer den letzten freien Platz bekommt, soll erst zum Start der neuen Folgen verraten werden. Die siebte Staffel beginnt am 14. Mai 2026 bei Prime Video, als Moderator ist erneut Michael 'Bully' Herbig dabei.

Diese Teilnehmer sind in der 7. „LOL“-Staffel bisher dabei

Das sind die bislang bestätigten Teilnehmer der 7. „LOL“-Staffel:

Cast von „LOL: Last One Laughing“ Staffel 7 setzt auf bekannte Gesichter

Besonders auffällig ist die Dichte an „LOL“-Erfahrung im Cast. Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker, Carolin Kebekus und Olaf Schubert waren bereits Ende März als erste fünf Namen der neuen Staffel bekanntgegeben worden. Nun kamen mit Martina Hill, Barbara Schöneberger, Torsten Sträter und Teddy Teclebrhan vier weitere prominente Rückkehrer dazu. Der zehnte Name soll laut Prime Video bewusst erst zum Staffelstart enthüllt werden.

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Rätsel um geheimen „LOL“-Kandidat: Nimmt Bully Herbig an eigener Show teil?
Neun Kandidaten sind für „LOL“ Staffel 7 bereits bekannt, doch ein Platz bleibt weiter offen. Wir stellen drei mögliche Namen vor.
Siebte Staffel bei Prime Video
Der Cast der neuen „LOL“-Staffel



Worum geht es in „LOL: Last One Laughing“ Staffel 7?

Inhaltlich bleibt sich das Format treu: In sechs Episoden versuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihre Kolleginnen und Kollegen mit Stand-up, Improvisation, Performances und vollem Körpereinsatz zum Lachen zu bringen, ohne selbst die Fassung zu verlieren. Überwacht wird das Geschehen von 40 Kameras, während Bully Herbig im Kontrollraum jede Regung beobachtet.

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