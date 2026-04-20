Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme): Darum geht's in der TV-Show mit Joko und Klaas

Auf Deutschland-Entdeckungsreise: Mit vier neuen Folgen von "Ein sehr gutes Quiz" sorgen Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt wieder für Wettkampfspannung, spontan chaotische Situationen und unerwartete Begegnungen – möglicherweise schon bald in nächster Nähe!

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) Show • 19.04.2026 • 20:15 Uhr

Überraschend, spontan und mit großer Gewinnchance: Mit der kuriosen Programmidee "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", die einst selbst aus einer Art Warum-denn-nicht-mal-probieren-Laune heraus entstand, startet ProSieben eine Frühjahrstour und setzt dabei wieder voll auf Unberechenbarkeit. Vier neue Ausgaben sind zunächst geplant. Neu ist der Sendeplatz: jetzt immer am Sonntagabend – unter anderem in Konkurrenz zum ARD-"Tatort".

Das Besondere am Format: Weder Ort noch Setting stehen lange im Voraus fest. "Live, überraschend, ungefiltert – irgendwo in Deutschland", lautet die Devise beim Sender, der sich dafür auch auf einen enormen logistischen Aufwand einlässt. Immerhin müssen Übertragungswagen, eine mobile Regie, Show-Verantwortliche und nicht zuletzt Sicherheitspersonal kreuz und quer durch die Republik geschickt werden. Auf einer Seebrücke am Ostseestrand. Oder auf eine abgelegene Autobahnraststätte. Dort war der Treck nämlich schon einmal. Erst kurz vor der Ausstrahlung wird bekannt, wo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf diesmal ihre Quizpulte aufbauen. Die Show verlässt bewusst das klassische Studio und bringt das Quiz direkt zu den Menschen.

Das Fernsehteam ist in der Nachbarschaft? Nichts wie hin! Zuschauerinnen und Zuschauer können also nicht nur vor dem Bildschirm mitfiebern, sondern selbst Teil der Sendung werden. Wer kurz vorher oder noch während der Live-Ausstrahlung von den TV-Aufzeichnungen in der Nähe erfährt, kann sich kurzentschlossen auf den Weg machen. Die Teilnahme erfolgt also spontan und vor Ort – ein Konzept, das für zusätzliche Dynamik sorgt.

Inhaltlich bleibt das Prinzip vertraut: Wissen, Schnelligkeit und Nervenstärke entscheiden über Sieg oder Niederlage. Doch durch den offenen Schauplatz und die unmittelbare Einbindung des Publikums entsteht eine besondere Atmosphäre, die sich deutlich von klassischen Quizshows abhebt.

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) – So. 19.04. – ProSieben: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.