"Der Quiz-Champion": Alle Infos zur TV-Show im ZDF

Wer wird "Der Quiz-Champion" und holt sich 100.000 Euro? Johannes B. Kerner lädt im ZDF erneut zu einer der anspruchsvollsten Quizshows im deutschen Fernsehen ein. Das zur besten Sendezeit ausgestrahlte Erfolgsformat setzt auf ein ebenso simples wie nervenaufreibendes Prinzip: Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich in mehreren Wissensduellen gegen ausgewiesene Expertinnen und Experten behaupten. Nur wer alle Herausforderungen meistert, darf sich am Ende "Champion" nennen – und den Hauptgewinn mit nach Hause nehmen.

Der Quiz-Champion Show • 18.04.2026 • 20:15 Uhr

Mit Klaas Heufer-Umlauf die Augen offen halten Die Konkurrenz hat es dabei in sich. In fünf Kategorien treten prominente Fachleute an, die jeweils als Spezialisten ihres Gebiets gelten. In der aktuellen Ausgabe sind das Sternekoch Johann Lafer für das Thema Ernährung, Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick für den Bereich Sport, die langjährige "Tatort"-Schauspielerin Christine Urspruch für Literatur und Sprache, Comedian Bastian Pastewka für Film und Fernsehen sowie der ProSieben-Moderator Klaas Heufer-Umlauf für das Zeitgeschehen.

Für die Kandidaten bedeutet das: Sie müssen in jedem einzelnen Duell bestehen. Eine unüberlegte, zu vorschnelle Antwort kann das Aus bedeuten. Die Mischung aus Wissensbreite, Konzentration und Nervenstärke entscheidet darüber, wer sich bis zum Ende durchkämpft. Der besondere Reiz der Sendung liegt nicht nur im hohen Anspruch, sondern auch im direkten Vergleich mit den prominenten Experten.

Spannend wird es vor allem dann, wenn mehr als eine Person alle fünf Runden erfolgreich absolviert. In diesem Fall kommt es zu einem zusätzlichen Showdown: Im großen Finale treten die Besten noch einmal gegeneinander an, um den Titel endgültig unter sich auszumachen.

Der Quiz-Champion – Sa. 18.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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