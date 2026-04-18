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"Der Quiz-Champion": Alle Infos zur TV-Show im ZDF

Prominente Quiz-Experten

"Der Quiz-Champion": Alle Infos zur TV-Show im ZDF

18.04.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
"Der Quiz-Champion" im ZDF bietet spannende Wissensduelle mit prominenten Experten. Klaas Heufer-Umlauf und Co. fordern die Kandidaten heraus, 100.000 Euro zu gewinnen.
Der Quiz-Champion
Klaas Heufer-Umlauf nimmt als Experte fürs Zeitgeschehen an der ZDF-Sendung "Der Quiz-Champion" teil.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Ben Kriemann
Der Quiz-Champion
Johannes B. Kerner bekommt diesmal ungewohnte Unterstützung: durch einen Moderationskollegen als Stargast.  Fotoquelle: ZDF/Svea Pietschmann
Der Quiz-Champion
Franziska van Almsick ist wie üblich für die Sportfragen im Quiz zuständig.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Andreas Rentz
Der Quiz-Champion
Ihn sieht man eigentlich selten ohne seinen Moderationskollegen Joko Winterscheidt - und noch seltener bei anderen Sendern als ProSieben: Klaas Heufer-Umlauf.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Wer wird "Der Quiz-Champion" und holt sich 100.000 Euro? Johannes B. Kerner lädt im ZDF erneut zu einer der anspruchsvollsten Quizshows im deutschen Fernsehen ein. Das zur besten Sendezeit ausgestrahlte Erfolgsformat setzt auf ein ebenso simples wie nervenaufreibendes Prinzip: Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich in mehreren Wissensduellen gegen ausgewiesene Expertinnen und Experten behaupten. Nur wer alle Herausforderungen meistert, darf sich am Ende "Champion" nennen – und den Hauptgewinn mit nach Hause nehmen.

ZDF
Der Quiz-Champion
Show • 18.04.2026 • 20:15 Uhr

Mit Klaas Heufer-Umlauf die Augen offen halten

Die Konkurrenz hat es dabei in sich. In fünf Kategorien treten prominente Fachleute an, die jeweils als Spezialisten ihres Gebiets gelten. In der aktuellen Ausgabe sind das Sternekoch Johann Lafer für das Thema Ernährung, Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick für den Bereich Sport, die langjährige "Tatort"-Schauspielerin Christine Urspruch für Literatur und Sprache, Comedian Bastian Pastewka für Film und Fernsehen sowie der ProSieben-Moderator Klaas Heufer-Umlauf für das Zeitgeschehen.

Für die Kandidaten bedeutet das: Sie müssen in jedem einzelnen Duell bestehen. Eine unüberlegte, zu vorschnelle Antwort kann das Aus bedeuten. Die Mischung aus Wissensbreite, Konzentration und Nervenstärke entscheidet darüber, wer sich bis zum Ende durchkämpft. Der besondere Reiz der Sendung liegt nicht nur im hohen Anspruch, sondern auch im direkten Vergleich mit den prominenten Experten.

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Spannend wird es vor allem dann, wenn mehr als eine Person alle fünf Runden erfolgreich absolviert. In diesem Fall kommt es zu einem zusätzlichen Showdown: Im großen Finale treten die Besten noch einmal gegeneinander an, um den Titel endgültig unter sich auszumachen.

Der Quiz-Champion – Sa. 18.04. – ZDF: 20.15 Uhr

Klaas Heufer-Umlauf privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Klaas Heufer-Umlauf ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Vom Friseurlehrling zum gefeierten Entertainer, Schauspieler, Musiker und Podcaster – ein Portrait des leisen Perfektionisten.
Entertainer, Multi-Talent & zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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