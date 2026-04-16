Sänger von Klaus und Klaus packt über Kult-Song aus: "Kostete mich Millionen"

Ob Schlager-Fan oder nicht, "An der Nordseeküste" ist wohl so ziemlich jedem bekannt. Zu dem Song von Klaus und Klaus aus dem Jahr 1984 wird auch heute noch munter geschunkelt. Doch wie Sänger Klaus Baumgart jetzt verraten hat, hat der berühmteste Hit des Schlager-Duos auch eine bittere Note.

"Er war eigentlich nur als Albumfüller gedacht", erzählt Klaus Baumgart gegenüber "Bild" und erinnert sich: "Unser Produzent wollte Kosten sparen und griff auf ein holländisches Playback zurück – samt Autoren- und Verlagsrechten in den Niederlanden."

Während der Song in den Niederlanden floppte, machten Klaus Baumgart und sein damaliger Partner Klaus Büchner aus "An der Nordseeküste" einen "Monsterhit", wie Baumgart selbst sagt. Die Folgen: "Vier niederländische Autoren haben so viel verdient, dass sie heute nicht mehr arbeiten müssen. Sie bekommen bis an ihr Lebensende Gema-Gebühren. Ein Dankesschreiben kam nie."

Klaus Baumgart denkt noch nicht ans Aufhören Klaus Baumgart ist sich heute sicher: "Hätten wir das Lied selbst produziert, wären alle Rechte bei uns gewesen. Ein Fehler – mein größter Hit kostete mich im Nachhinein Millionen." Die Single wurde weltweit millionenfach verkauft und erhielt 1986 die goldene Schallplatte.

1997 trennten sich Klaus Baumgart und Klaus Büchner. Seitdem besteht Klaus und Klaus aus Klaus Baumgart und Claas Vogt. 2027 feiern die beiden ihr 30-jähriges Bühnen-Jubiläum. Schluss soll dann allerdings noch nicht sein. Der 71-Jährige wolle noch solange weitermachen, wie es ihm Spaß macht.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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