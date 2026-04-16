Kaum wiederzuerkennen: Dschungelcamp-Star Ariel mit neuem Look
Lange blonde Haare und ein großes Mundwerk: So ist Ariel Hedigerden vielen Fans der RTL-Kultshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in Erinnerung geblieben. Anfang des Jahres hatte der Reality-TV-Star an der 19. Staffel des Dschungelcamps teilgenommen und sich unter anderem kontinuierlich mit Sieger Gil Ofarim angelegt. Doch während sich an ihrer direkten Art sicherlich wenig verändert haben dürfte, hat die 23-Jährige nun mit einem neuen Look überrascht.
Auf Instagram ist Ariel in ihrem neusten Post kaum wiederzuerkennen: Die lange blonde Mähne ist Geschichte. Stattdessen zeigt sich der Dschungelcamp-Star jetzt mit kürzeren Haaren in Rot und mit einem Pony.
Fans von Ariel sehen jetzt rot
Zahlreiche Reality-TV-Persönlichkeiten wie Yeliz Koc und Paulina Ljubas drücken in den Kommentaren unter den Fotos ihre Begeisterung aus – und da gehen auch die Fans mit. "Wie schön", "Oha" und "Wow! Es ist einfach deine Farbe" lauten einige Reaktionen unter dem Beitrag.
Für eingefleischte Fans ist das allerdings kein ungewohnter Anblick. Denn Ariel hatte bereits zum Start ihrer Reality-TV-Karriere vor rund drei Jahren rote Haare. 2023 nahm sie an der RTL-Show "Love Fool" teil. Anschließend war sie auch bei "Are You The One?" und "Prominent getrennt" zu sehen, ehe sie 2026 ins Dschungelcamp einzog und dort fast bis ins Finale kam.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH