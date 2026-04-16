Kaum wiederzuerkennen: Dschungelcamp-Star Ariel mit neuem Look

Désirée Nick mit viel Selbstbewusstsein: "Ich habe Reality-TV zu einer Industrie gemacht"

Désirée Nick, bekannt als scharfzüngige Dschungelkönigin, eröffnet die Realitystar Academy, wo sie Nachwuchs-Talenten ihre Erfolgsgeheimnisse im Reality-TV verrät. Ihre goldene Regel: "Du sollst nicht langweilen!"