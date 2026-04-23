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Nach Zuschauer-Spott: Dieter Bohlen sieht Schuld für Filter-Panne bei Mitarbeiter

„wie ein Geist aus der Flasche“

Nach Zuschauer-Spott: Dieter Bohlen sieht Schuld für Filter-Panne bei Mitarbeiter

23.04.2026, 12.00 Uhr
von Julian Flimm
Bei DSDS sorgte diesmal nicht nur der Gesang für Gesprächsstoff: Dieter Bohlens auffälliges Aussehen fiel sofort auf. Jetzt reagiert der Pop-Titan.
Dieter Bohlen schaut ernst.
Dieter Bohlen reagiert auf Social-Media-Kommentare rund um seinen Gesichtsfilter bei DSDS.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt

In der neuen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ rückten nicht nur die Kandidaten in den Mittelpunkt. Auch Dieter Bohlen sorgte für reichlich Gesprächsstoff, weil sein Gesicht auf viele Zuschauer auffällig verändert wirkte. In sozialen Medien wurde schnell über einen starken Filter gespottet. Nun hat sich der Pop-Titan selbst zu dem Wirbel geäußert.

Dieter Bohlen erklärt die Filter-Panne bei DSDS

Bohlen, der 72-jährige Musikproduzent, erklärte, dass eine Veränderung im Personal zu dem übertriebenen Filter geführt habe. "Früher hatte ich jemanden, der das konnte. Jetzt habe ich jemanden, da sehe ich aus wie ein Geist aus der Flasche", äußerte er mit einem Augenzwinkern.

Trotz der Panne glättete Bohlen sofort wieder die Wogen und betonte sein Vertrauen in das Produktionsteam. Er versicherte den Zuschauern, dass sich die Situation im Recall bessern werde. "Wir arbeiten dran. Das kriegen wir hin. Im Recall ist es besser, ich schwör's euch", sagte er im Video auf Instagram.

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Warum die DSDS-Jury bei den Castings Kopfhörer trägt

Neben der Filter-Thematik klärte Bohlen auch auf, warum die DSDS-Juroren während der Castings Kopfhörer tragen. Die Kopfhörer dienen dem besseren Hörerlebnis der Kandidatenvorträge. "Aber nicht, dass uns jemand sagt, wen wir da weiterlassen. Never ever", betonte Bohlen.

Unerwartet: Dieter Bohlen stichelt bei DSDS plötzlich gegen Thomas Anders
Bei DSDS sorgte Dieter Bohlen diesmal nicht nur mit Jurykritik für Aufsehen. Eine Bemerkung von ihm rückte plötzlich auch Thomas Anders wieder in den Fokus.
Ehemaliges Duo
Dieter Bohlen lacht und hält eine Faust hoch.

Während der Castings lobte Bohlen zudem überraschend einen Kandidaten, trotz der aufgekommenen technischen Unstimmigkeiten. Diese direkten und positiven Rückmeldungen fanden bei den Zuschauern Anklang.

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Deutschland sucht den Superstar (DSDS)

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