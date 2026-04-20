Unerwartet: Dieter Bohlen stichelt bei DSDS plötzlich gegen Thomas Anders

Bei "Deutschland sucht den Superstar" sorgte Dieter Bohlen diesmal nicht nur mit seiner Bewertung eines Kandidaten für Aufmerksamkeit: Eine kurze Bemerkung von ihm lenkte den Fokus plötzlich auf Thomas Anders und die lange, konfliktreiche Geschichte von Modern Talking.

Zunächst zeigte sich Bohlen anerkennend für einzelne Passagen, dann folgte jedoch eine Spitze: "Du müsstest dich mal an Thomas Anders wenden, weil die versuchen ja andauernd irgendwelche alten Modern-Talking-Songs nachzufühlen… kriegen das aber nie hin."

Thomas Anders spricht offen über den Kontaktabbruch zu Dieter Bohlen Bohlens Bemerkung ist besonders pikant, weil sie auf aktuelle Modern-Talking-Projekte von Anders anspielt. Letzterer veröffentlichte in den vergangenen Jahren Neuinterpretationen älterer Hits des Duos. Diese Neuauflagen erzielten kommerzielle Erfolge, überzeugten Bohlen jedoch offenbar nicht.

Der Konflikt zwischen dem 72-jährigen Dieter Bohlen und Thomas Anders (63) reicht bis in die Zeit nach dem Aus von Modern Talking zurück. Laut offiziellen Angaben besteht seit Jahren keinerlei Kontakt mehr zwischen den Musikern. Die Funkstille bestätigte Anders jüngst in einem Interview mit SuperIllu: "Nein, daran hat sich nichts geändert. Und daran wird sich auch im Großen und Ganzen nichts mehr ändern." Gleichzeitig stellte Anders klar, dass beide ihren eigenen Weg gefunden hätten: "Wir haben unseren Frieden miteinander gefunden und jeder ist auf seine Weise erfolgreich."

Wie Modern Talking zu einem der größten Pop-Duos Europas wurde Modern Talking zählte in den 1980er-Jahren zu den erfolgreichsten Pop-Duos Europas. Mit Hits wie „You’re My Heart, You’re My Soul“ und „Cheri, Cheri Lady“ wurden Dieter Bohlen und Thomas Anders international bekannt. Ihr eingängiger Eurodisco-Sound, das markante Styling und eine Reihe von Chart-Erfolgen machten das Duo zu einem festen Bestandteil der Musiklandschaft. Nach der ersten Trennung 1987 feierten sie Ende der 1990er-Jahre noch einmal ein spektakuläres Comeback, ehe 2003 endgültig Schluss war.

Hinter dem großen Erfolg standen jedoch immer wieder Spannungen, die das Verhältnis der beiden zunehmend belasteten. Vor allem in den Jahren nach dem endgültigen Aus lieferten sich Bohlen und Anders öffentlich zahlreiche verbale Auseinandersetzungen, in Interviews, Büchern und TV-Auftritten. Immer wieder ging es um persönliche Vorwürfe, unterschiedliche Sichtweisen auf die gemeinsame Karriere und die Schuld am Scheitern des Duos.

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