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Kelly Family und der bittere Streit mit der "Bravo"

Bravo-Skandal

Kelly Family: Der bittere Streit um ihren Nummer-eins-Song "I Can't Help Myself"

04.06.2026, 12.20 Uhr
von Jürgen Winzer
Die Kelly Family profitierte enorm von der "Bravo" – doch nicht alles war so glänzend, wie es damals wirkte. Angelo Kelly spricht offen über die Schattenseite.
70 Jahre Bravo - Das große Jubiläum
Gute Zeiten und nicht so gute Zeiten erlebte Angelo Kelly mit der Jugendzeitschrift "Bravo". Zu deren Jubiläum erinnert er sich an den größten Verrat, der ihm einst widerfuhr.  Fotoquelle: RTL

Mit "I Can't Help Myself" landete die Kelly Family ihren größten Erfolg: Der Song übertraf sogar "An Angel" und ist bis heute der einzige Nummer-eins-Hit der Band in Deutschland. Angelo Kelly, heute 44, schrieb das Lied 1996. Darin singt er von der Hilflosigkeit gegenüber seiner Liebe: "Ich kann einfach nicht anders, als dich zu lieben."

Aber wenn er im Zusammenhang mit dem großen Hit an die Zeitschrift "Bravo" denkt, kann er einfach nicht anders: Er ist heute noch darüber sauer, was ihm die Redaktion damals antat. In der neuen Dokumentation "70 Jahre Bravo – Das große Jubiläum", die RTL am Sonntag, 17. Mai, ab 20.15 Uhr über drei Stunden lang zeigte, verrät der Musiker: "Deswegen bin ich immer noch nachtragend."

Im Interview mit der "Bravo" berichtete Angelo damals ausführlich über den Song, der ihm so viel bedeutete. Er hatte ihn für ein Mächen geschrieben. Der jüngste Kelly-Spross war verliebt! Und zwar in Kira Harms, die später auch seine Frau wurde und mit der er heute fünf Kinder hat. Kein Wunder, dass Angelo das Lied so wichtig war. Umso schockierter war er, als er dann den Bericht darüber in der "Bravo" las. Da stand fälschlich, er habe das Lied für seinen Vater komponiert.

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Angelo Kelly rechnet mit der "Bravo" ab

Angelo war stocksauer. Er habe sofort die damals zuständige "Bravo"-Redakteurin angerufen und sich beklagt: "Wie konntest du mir das antun? Wie kannst du so was schreiben?" Er echauffiert sich noch in der Erinnerung über die Sinnlosigkeit des "Bravo"-Textes – schließlich geht es im Lied-Text eindeutig nicht um eine Vater-Sohn-Beziehung, denn es heißt da übersetzt: "Küss mich, errege mich, sag nicht Lebewohl. Umarme mich, liebe mich, sag nicht Lebewohl."

Die Redakteurin habe sich in Angelo Kellys Erinnerung kleinlaut entschuldigt und den Schuldigen offenbart: "Der Chef hat's geändert." Der habe, so schildert es Kelly, erklärt, man könne die tatsächliche Aussage nicht drucken: "Die Mädels denken, er hat ne Freundin. Das geht nicht."

Die Story war ein erster Hinweis darauf, dass in der Symbiose zwischen aufstrebender Pop-Band und führendem Jugendmagazin nicht immer alles Gold war, das glänzte. Natürlich förderte die massive Berichterstattung der "Bravo" die Bekanntheit der Kelly Family. Aber das hatte auch Schattenseiten. Als die von "Bravo" entfachte "Kellymania" grassierte, konnten sich die Familienmitglieder in der Öffentlichkeit ohne Bodyguards nicht mehr blicken lassen. Angelo in der Doku in der Rückschau: "Am Anfang hat uns 'Bravo' gutgetan, langfristig aber auch geschadet."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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