Home News Star-News

Carmen Geiss schießt gegen TV-Moderator Sebastian Pufpaff

Instagram-Zoff

Carmen Geiss schießt gegen TV-Moderator Sebastian Pufpaff

03.06.2026, 09.32 Uhr
von Paulina Meissner
Carmen Geiss reagiert auf die humorvollen Kommentare von Sebastian Pufpaff bei "TV Total". Der Moderator machte sich über einen Clip ihrer Reality-Show lustig.
Carmen Geiss
Carmen Geiss hat auf Instagram auf einen Clip von "TV Total" reagiert und über Moderator Sebastian Pufpaff gelästert.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Bei "TV Total" bekommen deutsche Promis bekanntermaßen regelmäßig ihr Fett weg. Dazu gehört auch seit Jahren schon die Millionärsfamilie Geiss. Ausschnitte aus ihrer RTLZWEI-Reality-Serie landen immer wieder im Studio von Sebastian Pufpaff (49). So auch in der aktuellen Folge. Das entging auch den Geissens selbst nicht. Mutter Carmen Geiss (61) meldete sich kurzerhand mit schnippischen Worten auf Instagram und lästerte über Moderator Pufpaff.

Auslöser war ein Ausschnitt aus der Sendung "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", in der es in einem Privatjet zum Streit zwischen Tochter Shania und Vater Robert kommt. Die Geissens kündigt Pufpaff dem Publikum dabei als "unsere Lieblings-Nerv-Familie" an. Diese seien, so der Moderator, "eher bekannt fürs Trash-TV, jedoch mit der richtigen Synchro wird das auf einmal Premium-Content." Der Familienzoff wird daraufhin mit den Stimmen deutscher Synchronsprecher neu vertont – zur großen Belustigung des Moderators.

Am Abend meldet sich dann auch Carmen Geiss bei dem "TV Total"-Moderator. Sie teilt den Ausschnitt der Sendung in einem Beitrag und schreibt dazu amüsiert: "Also mal ganz ehrlich: Wir gehören inzwischen wohl schon fast zur ProSieben-Familie – zumindest gefühlt bei 'TV Total', obwohl wir eigentlich von RTLZWEI kommen."

Derzeit beliebt:
>>"Let's Dance"-Star Sharon Battiste teilt diskriminierende Kindheitserfahrung
>>Deshalb will Ruth Moschner Vätern "Dampf unterm Hintern machen"
>>Das "ist schon etwas Besonderes": Moderator Elton feiert Debüt auf der Musical-Bühne
>>Besonderes Hochzeitsgeschenk der Geissens für Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne

Carmen Geiss lästert auf Instagram über Sebastian Pufpaff

Dann geht der Reality-TV-Star über zu Moderator Pufpaff und fragt an die Community gewandt: "Aber jetzt mal eine ernst gemeinte Frage: Heißt Sebastian Pufpaff wirklich Sebastian Pufpaff? Oder hat sich da irgendwann jemand einen Scherz erlaubt und der Künstlername ist einfach geblieben?"

Je länger die Familie darüber nachdenke, so Carmen, desto mehr klinge es für sie wie: "Sebastian geht in den Puff ... und paff ist er wieder raus!" Sollte dies der Fall sein, "haben seine Eltern definitiv Humor bewiesen", stichelt Geiss. Sie findet: "Wer auch immer sich den Namen ausgedacht hat, verdient einen Kreativpreis." Böse gemeint sei der verbale Gegenangriff jedoch nicht. Carmen stellt klar: "Lieber Sebastian, falls du das liest: Bitte nimm's mit Humor – wir lachen nicht über dich, sondern darüber, dass dein Name einfach zu gut ist, um wahr zu sein!"

Besonderes Hochzeitsgeschenk der Geissens für Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne
Der Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher und der Franzose Étienne Bousquet-Cassagne haben in Saint-Tropez geheiratet. Die Geissens sorgten mit ihrem riesigen, personalisierten Kunstwerk für Aufsehen.
XXL-Porträt
Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne haben sich im Arm.

Der Moderator selbst hat sich zu dem kleinen Seitenhieb bislang nicht geäußert, dafür aber Carmen Geiss' Follower. In der Kommentarspalte bestätigen mehrere User, dass es sich tatsächlich um den echten Namen des Moderators handelt. So schreibt ein Fan: "Es ist wirklich sein echter Name. Ich hoffe, ihr nehmt eure Ausschnitte bei 'TV Total' auch mit Humor. Jeder kann auch über sich selbst lachen und es mit Humor nehmen." Ein weiterer Follower findet derweil: "Er sollte euch mal zu sich in die Sendung einladen!"

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Wo uns Touristen niederrennen – Übertourismus in Österreich": Kritik zum Doku auf 3sat
Touristenansturm
Wo uns Touristen niederrennen - Übertourismus in Österreich
"Ich hatte so eine Angst": Lola Weippert enthüllt schockierende Stalker-Erfahrung
Stalker-Erlebnis
Lola Weippert
Judith Williams zeigt sich ungeschminkt: „Ja, ich bin müde!“
Natürlicher Look
Judith Williams
"Das ist mein Bikinibody 2026": GNTM-Siegerin hat 25 Kilo abgenommen
Gewichtsabnahme
Alex Mariah Peter
"Hat nicht in den Lambo und Ferrari gepasst": Geissens machen Ralf und Étienne XXL-Geschenk zur Hochzeit
Hochzeitsgeschenk
Carmen und Robert Geiss
Michelle nach Trennung von Eric Philippi: „Ich habe so viel geweint“
Nach Trennung
Michelle steht auf der Bühne und guckt traurig.
Schlagerstar Sonia Liebing löscht Instagram-Beitrag nach Arzttermin: "Musste erst mal darauf klarkommen"
Dreifacher Bandscheibenvorfall
Sonia Liebing
Er ist bereits verstorben: Madonna verrät, welcher Promi ihr bester Liebhaber war
Prominente Enthüllungen
Madonna
Trotz wiederkehrender Kritik: Andrea Kiewel empfindet für ihren Fernsehgarten "keinerlei Konkurrenz"
Jubiläum Fernsehgarten
Andrea Kiewel zu 40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten"
So steht es um die Krebserkrankung von Jessie J: "Habe stundenlang geweint"
Jessie J's Genesung
Jessie J
Ingo Zamperoni erklärt, wie Trump die Fußball-WM für sich nutzen will
WM und Macht
Ingo Zamperoni
Laura Wontorra und Riccardo Basile – Neue Liebe in der Fußball-TV-Welt?
Liebesgerüchte
Laura Wontorra beim Fußball mit einem Mikrofon.
25 Jahre ohne Anthony Quinn: Der unvergessene Hollywood-Star
Hollywood-Ikone
"Alexis Sorbas"
ZDF-„Fernsehgarten“ unter Beschuss – Zuschauer kritisieren Preise, Pannen und Programm
Kritik
Andrea Kiewel in einem roten Kleid im ZDF Fernsehgarten.
"Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas": Alle Infos zur neuen Show-Folge
Spektakuläres TV-Duell
Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas
"Nach uns der Rest der Welt": Kritik zum ARD-Drama mit Julius Gause
Jugenddrama
Nach uns der Rest der Welt
"Aktenzeichen XY... Ungelöst": Alle Infos zur Juni-Ausgabe mit Rudi Cerne
Ungelöste Verbrechen
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Blindgänger": Kritik zum ARTE-Film mit Anne Ratte-Polle
Ensemblefilm
Blindgänger
"Aktenzeichen XY ... ungelöst" soll Rätsel um zwei Babyleichen nach über 20 Jahren klären
Ungeklärter Fall
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Comeback von Peter Kloeppel: Glücksbringer für Deutschland?
Kloeppels TV-Comeback
Peter Kloeppel
Marlene Lufen rechnet mit Steuerflucht ab: "Wo wollen sie denn hin?"
Steuerflucht-Debatte
Marlene Lufen
Marie-Agnes Strack-Zimmermann erklärt ihr Hammer-Foto
Gummihammer-Debatte
Marie-Agnes Strack-Zimmermann
Joelina Drews: Warum sie Schlager und den Nachnamen hinter sich lässt
Eigenständigkeit
Joelina Drews in einem Kleid schaut über die Schülter.
Isabel Edvardsson kehrt für die "Let’s Dance"-Profichallenge zurück
Das ändert sich
Profitänzerin Anastasia Maruster und Profitänzer Zsolt Sandor Cseke
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Filmkritik zu „The Mandalorian and Grogu“: Ist die Macht noch mit Disney?
Star Wars
Eine Filmszene aus "The Mandalorian and Grogu"
"Kaulitz & Kaulitz" geht weiter: Netflix nennt den Starttermin
Kaulitz-Show
"Kaulitz & Kaulitz"
Von Beatrice Egli bis Alexander Klaws: Das wurde aus den DSDS-Gewinnern
DSDS-Erfolge
2013: Beatrice Egli
Sportfreunde Stiller: Peter Brugger spricht Klartext zur WM 2026
Im Interview
Sportfreunde Stiller
Jahrzehnte verschollen: Alte "Dracula"-Szenen wiederentdeckt
Verlorene Filmszenen
Dracula Christopher Lee