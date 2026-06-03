Carmen Geiss schießt gegen TV-Moderator Sebastian Pufpaff

Bei "TV Total" bekommen deutsche Promis bekanntermaßen regelmäßig ihr Fett weg. Dazu gehört auch seit Jahren schon die Millionärsfamilie Geiss. Ausschnitte aus ihrer RTLZWEI-Reality-Serie landen immer wieder im Studio von Sebastian Pufpaff (49). So auch in der aktuellen Folge. Das entging auch den Geissens selbst nicht. Mutter Carmen Geiss (61) meldete sich kurzerhand mit schnippischen Worten auf Instagram und lästerte über Moderator Pufpaff.

Auslöser war ein Ausschnitt aus der Sendung "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", in der es in einem Privatjet zum Streit zwischen Tochter Shania und Vater Robert kommt. Die Geissens kündigt Pufpaff dem Publikum dabei als "unsere Lieblings-Nerv-Familie" an. Diese seien, so der Moderator, "eher bekannt fürs Trash-TV, jedoch mit der richtigen Synchro wird das auf einmal Premium-Content." Der Familienzoff wird daraufhin mit den Stimmen deutscher Synchronsprecher neu vertont – zur großen Belustigung des Moderators.

Am Abend meldet sich dann auch Carmen Geiss bei dem "TV Total"-Moderator. Sie teilt den Ausschnitt der Sendung in einem Beitrag und schreibt dazu amüsiert: "Also mal ganz ehrlich: Wir gehören inzwischen wohl schon fast zur ProSieben-Familie – zumindest gefühlt bei 'TV Total', obwohl wir eigentlich von RTLZWEI kommen."

Carmen Geiss lästert auf Instagram über Sebastian Pufpaff Dann geht der Reality-TV-Star über zu Moderator Pufpaff und fragt an die Community gewandt: "Aber jetzt mal eine ernst gemeinte Frage: Heißt Sebastian Pufpaff wirklich Sebastian Pufpaff? Oder hat sich da irgendwann jemand einen Scherz erlaubt und der Künstlername ist einfach geblieben?"

Je länger die Familie darüber nachdenke, so Carmen, desto mehr klinge es für sie wie: "Sebastian geht in den Puff ... und paff ist er wieder raus!" Sollte dies der Fall sein, "haben seine Eltern definitiv Humor bewiesen", stichelt Geiss. Sie findet: "Wer auch immer sich den Namen ausgedacht hat, verdient einen Kreativpreis." Böse gemeint sei der verbale Gegenangriff jedoch nicht. Carmen stellt klar: "Lieber Sebastian, falls du das liest: Bitte nimm's mit Humor – wir lachen nicht über dich, sondern darüber, dass dein Name einfach zu gut ist, um wahr zu sein!"

Der Moderator selbst hat sich zu dem kleinen Seitenhieb bislang nicht geäußert, dafür aber Carmen Geiss' Follower. In der Kommentarspalte bestätigen mehrere User, dass es sich tatsächlich um den echten Namen des Moderators handelt. So schreibt ein Fan: "Es ist wirklich sein echter Name. Ich hoffe, ihr nehmt eure Ausschnitte bei 'TV Total' auch mit Humor. Jeder kann auch über sich selbst lachen und es mit Humor nehmen." Ein weiterer Follower findet derweil: "Er sollte euch mal zu sich in die Sendung einladen!"



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