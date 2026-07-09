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"Lächerliche Nummer": Robert und Carmen Geiss verraten erste TV-Gage

Reality-TV-Pioniere

"Lächerliche Nummer": Robert und Carmen Geiss verraten erste TV-Gage

09.07.2026, 10.00 Uhr
Seit 15 Jahren sind die Geissens aus dem deutschen Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Nun blickten Robert und Carmen auf ihre Anfänge zurück. Dabei enthüllte das Paar, wie hoch ihre erste TV-Gage ausfiel.
Die Geissens
Carmen und Robert Geiss sind im deutschen TV seit 15 Jahren omnipräsent. Ihr Format "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" läuft bei RTLZWEI.  Fotoquelle: RTLZWEI / Severin Schweiger

500 Folgen im deutschen Fernsehen: Dieser Meilenstein kommt bald auf die Geissens zu. Derzeit laufen die Produktionsarbeiten für die Jubiläumsepisode, wie Robert und Carmen Geiss nun im YouTube-Format von Unternehmer Markus Baulig preisgaben. Außerdem nutzte das Paar das Gespräch, um auf die ersten Gehversuche im deutschen TV zurückzublicken. Ehe die Geissens ihr eigene TV-Show bekamen, waren sie zunächst in sechs Folgen der Auswanderer-Soap "Goodbye Deutschland" zu sehen.

Damals hätten sie pro Folge 6.000 Euro kassiert, enthüllten die Geissens. "Das war eine lächerliche Nummer", urteilte Robert Geiss heute darüber. Seine Ehefrau Carmen sah das ähnlich. Sie habe den Produzenten nach dem ersten Testlauf entgegnet: "Sorry, wenn ich jetzt 6.000 pro Folge kriege und mache das mein Leben lang, bin ich irgendwann pleite." Schließlich hätten die Produzenten Zugang zu ihrem Haus und ihrem Boot gehabt. Alleine der Betrieb von Letzterem würde die Gage bei weitem übersteigen.

Robert Geiss über eigene Produktionsfirma: "Wir haben viel Lehrgeld bezahlt"

Heute, 15 Jahre später, produzieren Robert und Carmen Geiss ihre TV-Show mit einer eigenen Firma. Mit zwei Produktionsunternehmen habe die Zusammenarbeit zuvor "nicht funktioniert", erklärte Robert Geiss. "Wir sind keine Angestellten", erläuterte Ehefrau Carmen. Robert fügte hinzu: "Wir können uns nicht unterordnen. Es läuft nur so, wie wir sagen."

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Die beiden würden es "dann lieber selbst machen", so Carmen. Dann sei es auch leichter, das Produktionsbudget aufzuteilen. "Da bekommst du mit einer fremden Produktionsfirma immer Reibereien", sagte Robert. Doch eine eigene Firma auf die Beine zu stellen, sei am Anfang laut Carmen "ein Albtraum gewesen": "Du springst ins kalte Wasser, wo nur Haie drin sind und du kommst als Goldfisch da rein." Zu Beginn seien sie oft hinters Licht geführt worden, wie Robert verriet: "Wir haben Lehrgeld gezahlt."

Wann die neue Staffel von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" bei RTLZWEI auf Sendung geht, ist noch nicht bekannt. Im Mai 2022 debütierte auch der Ableger "Davina & Shania – We Love Monaco" im TV, der dem Alltag der Geissens-Töchter Davina und Shania folgt. Aktuell sind auch davon keine neuen Folgen verfügbar.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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