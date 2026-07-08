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Das Soap-Comeback des Jahres steht bevor: Oli.P kehrt zurück zu "GZSZ"

GZSZ-Comeback

Das Soap-Comeback des Jahres steht bevor: Oli.P kehrt zurück zu "GZSZ"

08.07.2026, 15.56 Uhr
Bevor er zum Musikstar wurde, verdrehte Oli.P der Bundesrepublik in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Köpfe. 27 Jahre nach seinem Ausstieg nun die überraschende Nachricht: Oli.P steht wieder für die Kultserie vor der Kamera.
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
Oli.P steht vor seinem Comeback bei "Guten Zeiten, schlechte Zeiten".  Fotoquelle: RTL / Anna Riedel

Ende der 90er-Jahre führte kaum ein Weg an Oli.P vorbei. Der junge Schauspieler, der mit bürgerlichem Namen Oliver Petszokat heißt, wurde in der Rolle des Ricky Marquardt in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zum Star. Die Rolle verkörperte er von 1998 bis 1999.

Im gleichen Zeitraum avancierte Petszokat zum Popstar: Seine Pop-Rap-Version von Herbert Grönemeyers "Flugzeuge im Buch" belegte in Deutschland, Österreich und der Schweiz 1998 den ersten Platz der Charts und zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Singles aller Zeiten. Auch "I Wish" knackte in allen drei Ländern die Top 10. Mit "So bist du (und wenn du gehst...)" – im Original von Peter Maffay gelang ihm erneut das Kunststück des dreifachen Nummer-Eins-Hits.

Wird auch Ricky Marquardt zu "GZSZ" zurückkehren?

Nun kehrt Oliver Petszokat zu der Kultshow zurück, die seinen Erfolg einst möglich gemacht hat. Wie RTL bekannt gibt, steht Oli.P vor seinem Comeback in einem Erzählstrang zurück, der sich über mehrere, aufeinanderfolgende Folgen ziehen wird. Der Sender verspricht "jede Menge Trubel und emotionale Highlights auf den Bildschirmen".

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"Nach fast drei Jahrzehnten wieder hierzustehen, löst eine wahnsinnige Nostalgiewelle in mir aus", teilt Petszokat in einem von RTL geteilten Statement mit. "Ich freue mich riesig darauf, sowohl alte Bekannte als auch neue Kollegen zu treffen und den Fans in den kommenden Folgen etwas ganz Besonderes zu bieten."

Ob Petszokats Rückkehr an das "GZSZ"-Set mit einem Comeback von Ricky Marquardt einhergeht oder er eine komplett neue Rolle verkörpern wird, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Die Episoden mit Oli.P sollen im Herbst 2026 bei RTL laufen und bereits eine Woche vorab auf RTL+ im Stream zu sehen sein.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ)

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