Home News Star-News

Esther Sedlaczek spricht über Panikattacke: "Ich dachte, ich falle gleich um"

Vor der WM 2026

Esther Sedlaczek spricht über Panikattacke: "Ich dachte, ich falle gleich um"

08.07.2026, 09.49 Uhr
von Paulina Meissner
Eine Nacht wurde für die Sportjournalistin zum Wendepunkt. Danach musste sie lernen, Warnsignale ernster zu nehmen.
Esther Sedlaczek
Esther Sedlaczek hat erstmals öffentlich über einen körperlichen Zusammenbruch gesprochen, den sie nach der Geburt ihres ersten Kindes erlitten hatte.  Fotoquelle: SWR / Patricia Neligan

Esther Sedlaczek steht aktuell für die Fußball-WM vor der Kamera. Die Moderatorin präsentiert sich professionell, schlagfertig und selbstbewusst. Doch was viele Fans nicht wissen: Die 40-Jährige erlitt zuvor einen körperlichen Zusammenbruch nach einer postpartalen Depression. Offen sprach Esther Sedlaczek in einem Interview darüber, wie sie sich aus diesem Tief befreien konnte. 

Esther Sedlaczek spricht offen über Angst vor Rückfall

Wie Esther Sedlaczek im Gespräch mit dem "Spiegel" berichtet, habe sich der Vorfall vor sechs Jahren ereignet. Nach einer Moderation für Sky sei sie damals nach Hause gefahren und habe sich schlafen gelegt. So wie an vielen anderen Abenden auch. In der Nacht sei sie plötzlich wach geworden und habe über Atemnot und ein Taubheitsgefühl geklagt. Aktue und muss sterben", erinnert sich die Sportmoderatorin gegenüber dem Magazin. Sie sei daraufhin barfuß in den Garten gelaufen – obwohl es regnete. Schließlich sei die Reporterin mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht worden.

Die Panikattacke beschäftigte Sedlaczek dem "Spiegel"-Bericht zufolge noch lange. Wochenlang fürchtete sie, die Symptome könnten zurückkehren. Heute ist die ARD-Moderatorin überzeugt, dass hinter dem Zusammenbruch eine postpartale Depression steckte. Sedlaczeks erste Tochter war damals etwa ein Jahr alt. Eine postpartale Depression kann bis zu einem Jahr nach einer Geburt auftreten. Laut der "Deutschen Depressionshilfe" sind von einer prä- oder postpartalen Depression etwa 10 bis 15 Prozent der Mütter betroffen. Auslöser können unter anderem hormonelle Veränderungen, traumatische Geburten, Stress oder psychische Vorbelastungen sein.

Derzeit beliebt:
>>Von der DDR-Schwimmerin zum ZDF-Star: So sah Andrea Kiewel früher aus
>>"I Feel Love – Giorgio Moroder & Donna Summer": Alle Infos zur ARTE-Doku über den "Munich Sound"
>>"Erdoğan": Alle Infos zur ARD-Doku über den türkischen Präsidenten
>>Diese WM-Viertelfinals laufen im Free-TV – und diese nicht

ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek zog die Reißleine

Die ARD-Reporterin erklärt rückblickend über die Zeit: "Ich wollte auf allen Ebenen alles perfekt machen." Sowohl im Beruf als auch im Familienalltag. Doch irgendwann habe ihr Körper schließlich die Reißleine gezogen. Denn mit ihrem großen Ehrgeiz übte sie auch einen enormen Druck auf sich selbst aus. Trotz des beruflichen Erfolgs sei sie nie gänzlich zufrieden mit ihrer Leistung gewesen und habe ständig nach Fehlern gesucht, wie sie berichtet: "Ich bin aus fast jeder Sendung mit dem Gefühl rausgegangen: Das ist nicht gut genug", erzählt sie. "Ich habe mir einen Riesendruck gemacht und hatte keine Freude am Job."

WM 2026: Esther Sedlaczek spricht über ihr Verhältnis zu Bastian Schweinsteiger
Esther Sedlaczek moderiert bei der WM 2026 wieder an der Seite von Bastian Schweinsteiger. Über ihren TV-Partner spricht sie offen – und verrät, wie viel Kontakt sie privat haben.
ARD-Duo der Fußball-WM
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek

Therapie, Sport und Yoga halfen Esther Sedlaczek

Der Zusammenbruch brachte sie schließlich zum Umdenken. Sedlaczek begann laut eigener Aussage eine Therapie und setzt auf Sport und Yoga, um einen Ausgleich in ihrem Alltag zu schaffen. Vor allem aber habe sie lernen müssen, ihre eigenen Bedürfnisse ernster zu nehmen. "Ich musste lernen, dass es okay ist, einfach mal etwas für mich selbst zu tun", berichtet die ARD-Reporterin. Heute ist Sedlaczek Mutter von drei Kindern. Ihre Tochter kam 2019 zur Welt, ihre zwei Söhne jeweils 2021 und 2025. 

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

ARD-Urgestein Jörg Schönenborn übernimmt "Tagesthemen"-Moderation
Tagesthemen-Debüt
Jörg Schönenborn
Trifft ARD-Sparkurs den Schlager? Mehrheit stellt sich gegen Florian Silbereisen
Einsparungen beim ÖRR
Florian Silbereisen schaut ernst.
Ben Becker trauert um seine Eltern: "Wie geht es weiter?"
Schwerer Verlust
"DAS! Rote Sofa"
Lola Weippert kritisiert toxisches Verhalten im Reality-TV
Kritik an Reality-TV
Lola Weippert
"Steirergeld": Ein Fall, viele Verdächtige
Achter "Landkrimi"
"Steirergeld"
ARD-Doku wirft kritische Blicke auf Taylor Swift
"The Taylor Swift Years – Schicksalsjahre eines Superstars"
The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars
"Tod in der Bucht – Ein Kreta-Krimi": Kritik zum ARD-Film mit Naomi Krauss
Mordfall auf Kreta
"Tod in der Bucht - Ein Kreta-Krimi"
"Sportschau: Tour de France": Der Auftakt der Tour in der ARD
Spektakulärer Auftakt
Tadej Pogačar
Zwischen Fußball-WM und Babyglück: Warum 2026 für Lea Wagner das wohl schönste Jahr ihres Lebens ist
Doppeltes Glück
TV-Moderatorin Lea Wagner sitzt in einem braunen Sessel und lächelt mit nach hinten gedrehtem Kopf entspannt in die Kamera, welche sich seitlich hinter ihr befindet.
Pamela Reif: Jetzt nimmt die Fitness-Influencerin bewusst zu
Mehr Lebensqualität
Pamela Reif
"Aktenzeichen XY ... Vermisst": Alle Infos zur ZDF-Sendung mit Rudi Cerne
Vermisstenfälle im ZDF
"Aktenzeichen XY ... Vermisst"
"Meeresleuchten": Kritik zum ARD-Drama mit Ulrich Tukur
Trauer an der Ostsee
Meeresleuchten
Rudi Carrells Vermächtnis: Der Maßstab im deutschen Fernsehen
Fernsehikone
Rudi Carrell und Thomas Gottschalk
Kampf um Ralph Siegels Gesundheit: Familie zeigt Zuversicht
Komponist im Koma
Ralph Siegel
CDU-Politiker widerspricht ZDF-Moderator: Streit über Elterngeld
Kontroverse im Morgenmagazin
ZDF-"Morgenmagazin"
Heftige Kritik im ZDF-Sportstudio: Balogun, Trump und Infantino in der Diskussion
ZDF-Expertenrunde
ZDF-Sportstudio
Wiedervereint: Will und Jada Pinkett Smith zurück unter einem Dach
Hollywood-Liebescomeback
Jada Pinkett Smith und Will Smith
Judith Holofernes und ihre Stimme: Ein ungewisses Schicksal
Stimmstörung
Judith Holofernes
Charlotte Engelhardt enthüllt ihren Männer-Abtörner
Beziehungskritik
Charlotte Engelhardt
Vor dem Rampenlicht: So abergläubisch sind die Schlagerstars Florian Silbereisen und Co.
Aberglaube im Rampenlicht
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
Lola Weippert wandert aus: Ex-"Bachelorette"-Kandidat vermittelte Traum-Wohnung auf Ibiza
Lola Weipperts Ibiza-Traum
Lola Weippert
Stadiontour mit Familie: So meistert Helene Fischer den Neustart
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
"Isch komm da her": Der Satz, der Thomas Seitel und Helene Fischer zusammenbrachte
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
"Sollte damit aufhören": Das braucht Anna-Maria Zimmermann unbedingt vor einem Auftritt
Schlagermove in Concert
Anna-Maria Zimmermann
Ronja Forcher: 14 Kilo weg! So schaffte "Bergdoktor"-Star die Verwandlung
Darstellerin verliert Pfunde
Ronja Forcher
"Yellowstone"-Star Cole Hauser: Intensivere Geschichten in Staffel 2 von "Dutton Ranch"
Neue Horizonte
"Dutton Ranch" | Paramount+
Trump mischt sich in Fußball-WM ein: Balogun darf spielen
WM-Skandal
Folarin Balogun, Elton
Knossi und seine Influencer-Queen: Alles über Lia Mitrou
Knossis Partnerin
Jens Knossalla und Lia Mitrou
"Michael Jackson – Der Jahrhundertprozess": Kritik zur ZDF-Doku über den King of Pop
Neverland und Vorwürfe
Michael Jackson - Der Jahrhundert-Prozess
"Der Geier – Die Tote mit dem falschen Leben": Kritik zum Alpenkrimi mit Philipp Hochmair im ZDF
Alpenkrimi
Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben