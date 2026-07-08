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Taylor Swift sagt "Ja" – aber wo ist James Taylor?

Promi-Hochzeit

Taylor Swift sagt "Ja" – aber wo ist James Taylor?

08.07.2026, 11.12 Uhr
von Stefan Weber
Taylor Swift und Travis Kelce feierten ihre Hochzeit im Madison Square Garden, umgeben von Stars aus Musik, Film und Sport. Doch James Taylor, nach dem Swift benannt wurde, konnte nicht teilnehmen.
James Taylor
Songwriter-Legende James Taylor war auf die Hochzeit von Travis Kelce und Taylor Swift eingeladen, sagte aber wegen einer Verpflichtung ab.   Fotoquelle: Anna Moneymaker/Getty Images
Travis Kelce und Taylor Swift
Travis Kelce und Taylor Swift gaben sich im New Yorker Madison Square Garden das Ja-Wort.  Fotoquelle: Patrick Smith/Getty Images

Es war die Promi-Hochzeit des Jahres: Im New Yorker Madison Square Garden feierten Pop-Superstar Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce am Samstag mit mehr als 1000 Gästen aus Musik, Film und Sport. Ein Mann, der mit der Sängerin auf ganz besondere Weise verbunden ist, fehlte jedoch: James Taylor. Ausgerechnet der Musiker, nach dem Swift ihren Vornamen erhielt, musste die Einladung ausschlagen.

Wie "Entertainment Weekly" berichtet, bestätigte der sechsfache Grammy-Gewinner ("You've Got A Friend", "How Sweet It Is") bei einem Konzert, dass er zur Hochzeit eingeladen worden war. Doch eine langjährige Verpflichtung ließ ihm keine Wahl. Seit fünf Jahren tritt Taylor rund um den amerikanischen Unabhängigkeitstag im Koussevitzky Music Shed in Tanglewood auf – und auch diesmal hielt er an dieser Tradition fest.

Trotz seiner Absage richtete der 78-Jährige den Frischvermählten die besten Wünsche aus. "Ich möchte dem Paar alles Glück der Welt wünschen, eine reibungslose Zukunft und Kraft, wenn es mal nicht so reibungslos läuft", sagte der Musiker laut von Fans aufgenommenen Videos während seines Konzerts.

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Taylor Swift und James Taylor: Eine besondere Beziehung

Die Beziehung zwischen James Taylor und Taylor Swift ist eine besondere: Tatsächlich gaben Swifts Eltern ihrer Tochter den Vornamen als Hommage an den Singer-Songwriter. Die beiden standen sogar bereits gemeinsam auf der Bühne – und zwar ausgerechnet im Madison Square Garden, jenem Ort, an dem Swift und Kelce nun ihre Hochzeit feierten.

Während der "Speak Now World Tour" sangen sie dort 2011 im Duett James Taylors Klassiker "Fire and Rain". Drei Jahre später erinnerte sich Taylor im Gespräch mit "USA Today" an ihre erste Begegnung bei einer Benefizveranstaltung. "Wir waren beide mit Gitarren da und haben ein paar Songs gespielt", erzählte er. "Sie war noch ein Teenager. Sie erzählte mir, dass sie meine Musik oft gehört hatte und dass ihre Eltern ihr den Namen in Anlehnung an mich gegeben hatten."

ARD-Doku wirft kritische Blicke auf Taylor Swift
Taylor Swift zieht mit ihrer Eras Tour Zehntausende in den Münchner Olympiapark. Die ARD-Dokumentation "The Taylor Swift Years" wirft einen kritischen Blick auf die Karriere der Sängerin.
"The Taylor Swift Years – Schicksalsjahre eines Superstars"
The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars

Auch Swift griff die Verbindung später musikalisch auf. In ihrem Song "Begin Again" singt sie: "Du hast gesagt, du hättest noch nie ein Mädchen getroffen, das so viele James-Taylor-Platten hat wie du. Aber ich schon." Die Zeile gilt bis heute als augenzwinkernde Hommage an ihr Vorbild.

Außergewöhnliches Promi-Treffen

Auch ohne James Taylor wurde die Hochzeit zu einem außergewöhnlichen Promi-Treffen. Laut "TMZ" soll das Paar rund drei Millionen US-Dollar gezahlt haben, um den Madison Square Garden für insgesamt drei Tage zu mieten – inklusive Auf- und Abbau.

Zu den Gästen gehörten unter anderem Adam Sandler, der die Trauung leitete, Lena Dunham mit einer viel beachteten Rede sowie Paul McCartney, der mit "I Wanna Hold Your Hand" einen selten gespielten Beatles-Klassiker präsentierte. Daneben feierten enge Freunde wie Selena Gomez, Ed Sheeran und Patrick Mahomes ebenso mit wie prominente Gäste aus Film und Literatur, darunter Steven Spielberg, Tom Hanks, Brad Pitt und Ben Stiller.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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