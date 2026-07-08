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Fast so gut wie "Rocky": 80er-Familiendrama mit Sylvester Stallone

Vater-Sohn-Drama

Fast so gut wie "Rocky": 80er-Familiendrama mit Sylvester Stallone

08.07.2026, 11.02 Uhr
von Tom Ruder
In "Over the Top" beweist Sylvester Stallone als Lincoln Hawk, dass man mit Mut und Entschlossenheit selbst gegen übermächtige Gegner bestehen kann. Der Film zeigt den Kampf eines Vaters nicht nur um seinen Sohn, sondern auch um seine eigene Ehre.
Over the Top
"Over the Top" ist ein unterschätzter 80er-Jahre-Klassiker mit Sylvester Stallone.  Fotoquelle: 1987 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. and Warner Bros. Inc. All Rights Reserved.
Over the Top
Lincoln Hawk (Sylvester Stallone, Mitte) fährt nach Las Vegas, um an der Weltmeisterschaft im Armdrücken teilzunehmen.  Fotoquelle: 1987 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. and Warner Bros. Inc. All Rights Reserved.
Over the Top
Der Trucker Lincoln Hawk (Sylvester Stallone, links) hat seine Ehefrau Christina und den Sohn Michael (David Mendenhall) verlassen.   Fotoquelle: 1987 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. and Warner Bros. Inc. All Rights Reserved.
Over the Top
Der LKW-Fahrer Lincoln Hawk (Sylvester Stallone) hat mit seinem Truck das Tor der Prachtvilla seines Schwiegervaters durchbrochen.   Fotoquelle: 1987 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. and Warner Bros. Inc. All Rights Reserved.
Over the Top
Der verwöhnte Musterschüler Michael (David Mendenhall, links, mit Robert Loggia) wird an einer elitären Kadettenschule großgezogen.   Fotoquelle: 1987 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. and Warner Bros. Inc. All Rights Reserved.

Möglicherweise war das Krankenhauspersonal, das Jacqueline Stallone am 6. Juli 1946 bei der Geburt ihres ersten Sohnes betreute, nicht qualifiziert genug. Der Einsatz der Geburtszange erwies sich jedenfalls als folgenschwer. Der kleine Sylvester litt fortan unter einer einseitigen Gesichtslähmung, die ihm nicht nur die Hänseleien seiner Spielkameraden, sondern auch die Ablehnung der Eltern einbrachte. "Ich weiß, was es heißt, ein ungeliebtes Kind zu sein", resümierte der Action-Star Jahre später, als er mit Triefauge und Hängemund bereits mehrere Millionen Dollar verdiente. Insofern wusste er, was er tat, als er 1987 als Hauptdarsteller und Co-Autor einen Vater-Sohn-Konflikt zum Gegenstand des Kinofilms "Over the Top" (Mittwoch, 8. Juli, 20.15 Uhr, Kabel Eins) machte.

Stallone spielt Lincoln Hawk, der auf der Straße zu Hause ist. Als rastloser Streuner hat er seine Lebensphilosophie zum Beruf, das LKW-Fahren zu seinem Hobby erklärt. Zehn Jahre hat er seine Frau Christina (Susan Blakely) und den gemeinsamen Sohn Michael (David Mendenhall) nicht gesehen. Nun, da die Mutter seines Sprosses im Sterben liegt, besinnt sich Lincoln auf seine Verantwortung. Doch Michael, der von seinem Daddy auf eine Spritztour mit einem zerbeulten Brummi eingeladen wird, nimmt seinem Vater so manches übel, hält ihn für einen Versager und Drückeberger.

Kino-Erfolg

Mit Letzterem hat der zwölfjährige Junge gar nicht so Unrecht, zumal sich Lincoln als armdrückendes Bizeps-Talent ein paar Dollar dazu verdient. Während ihres gemeinsamen Kurztrips kommen sich Vater und Sohn trotz aller Vorurteile allmählich näher. Doch die Harmonie währt nicht lange. Der steinreiche Opa (Robert Loggia) des kleinen Michael versucht, dem missratenen Schwiegersohn das liebgewonnene Kind zu entreißen.

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Obwohl Kritiker bemängelten, dass der "Vater-Sohn-Konflikt der Kraftmeierei untergeordnet und die Leistungsgesellschaft idealisiert" sei, ließ "Over the Top" die Kinokassen klingeln. Die Stallone-Fans zeigten sich begeistert von der rührenden Geschichte, bei der sich Regisseur Menahem Golan der medienwirksamen Botschaft des ersten Rocky-Films erinnerte und die gute alte Mär vom benachteiligten Underdog, der sich an die Spitze boxt, ein wenig abgewandelt erzählte.

Sylvester Stallone: Darum ist er mit 80 immer noch topfit
Hollywood-Legende Sylvester Stallone wird 80. Zwar sind die Bauchmuskeln aus Rocky-Zeiten verschwunden, doch die Tattoos auf seinem Bizeps spannen sich noch. Denn fünfmal pro Woche wird noch trainiert.
Stallone bleibt aktiv
Sylvester Stallone

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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