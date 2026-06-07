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"The Expendables 4": Kritik zum Actionfilm mit Sylvester Stallone auf RTL

Action-Spektakel

"The Expendables 4": Kritik zum Actionfilm mit Sylvester Stallone auf RTL

07.06.2026, 06.10 Uhr
von Julian Weinberger
RTL zeigt "The Expendables 4" erstmals im Free-TV. Der Actionfilm mit Sylvester Stallone und Jason Statham konnte an den Kinokassen nicht überzeugen, bietet aber ein Staraufgebot der Extraklasse.
The Expendables 4
Actionveteran Sylvester Stallone (links) kehrt auch im vierten Teil der "Expendables"-Reihe als Barney "The Schizo" Ross zurück, um die Welt zu retten.  Fotoquelle: RTL / LEONINE Studios
The Expendables 4
Easy Day (50 Cent) schließt sich in "The Expendables 4" der Söldnertruppe rund um Barney Ross und Lee Christmas (Jason Statham) an.  Fotoquelle: RTL / LEONINE Studios
The Expendables 4
Auch Gunner Jensen (Dolph Lundgren, links) will verhindern, dass der Bösewicht Suarto (Iko Uwais) eine Atombombe zündet.  Fotoquelle: RTL / LEONINE Studios
The Expendables 4
Nachdem eine Rettungsmission schief geht, ersetzt CIA-Agentin Gina (Megan Fox) Lee Christmas im Team der Expendables.  Fotoquelle: RTL / LEONINE Studios
The Expendables 4
Jahrelange und schwere Kämpfe haben bei Gunner Jensen Spuren hinterlassen.  Fotoquelle: RTL / LEONINE Studios

Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Mel Gibson, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger: Dass man all diese Actionkino-Veteranen für "The Expendables 3" verpflichten konnte, war für sich schon ein beachtlicher Coup. Beim vierten Teil 2023 präsentierte sich die Besetzungsliste im Vergleich eher etwas ausgedünnt: Stallone, Statham und Lundgren gehören nach wie vor zum Team, einige andere fehlen. Dafür waren diesmal auch 50 Cent, Megan Fox und Andy Garcia dabei. RTL zeigt den vorerst letzten Teil der Actionreihe erstmals im Fernsehen.

RTL
The Expendables 4
Action • 07.06.2026 • 20:15 Uhr

Die Geschichte ist ähnlich aufgebaut wie im dritten Teil: Es gibt da einen großen Waffendeal, der unbedingt verhindert werden muss. Eine Terroristen-Organisation unter Führung von Suarto Rahmat (Iko Uwais) schmuggelt nukleare Sprengköpfe durch die Gegend, die den globalen Frieden bedrohen. Streit zwischen den USA und Russland, ausgerechnet. Damit es nicht zum ganz großen Knall kommt, sollen die Expendables eingreifen. Ganz sauber sind deren Methoden bekanntlich nicht, und wo sie hinkommen, kracht es so oder so. Aber wenn jemand die Welt retten kann, dann natürlich nur diese stahlharte Truppe um Lee Christmas (Statham) und Barney Ross (Stallone).

Doch Bewährtes zahlte sich in diesem Fall nicht aus: "The Expendables 4" floppte trotz der Stars an den Kinokassen. Bei etwa 100 Millionen Dollar Produktionskosten spielte der Film lediglich 51 Millionen Dollar ein. Auch Kritikerinnen und Kritiker konnten dem Actionstreifen wenig abgewinnen und bemängelten unter anderem das Drehbuch und die schlechten Computereffekte. Gerüchteweise ist die Geschichte der Expendables trotzdem nicht vorbei. Ende 2025 sicherte sich Lionsgate die Rechte, den Franchise in Film-, Serien- und eventuell sogar in Videospielform fortzuführen. Konkrete Pläne gibt es allerdings noch nicht.

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The Expendables 4 – So. 07.06. – RTL: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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