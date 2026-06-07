"The Expendables 4": Kritik zum Actionfilm mit Sylvester Stallone auf RTL

The Expendables 4 Action • 07.06.2026 • 20:15 Uhr

Die Geschichte ist ähnlich aufgebaut wie im dritten Teil: Es gibt da einen großen Waffendeal, der unbedingt verhindert werden muss. Eine Terroristen-Organisation unter Führung von Suarto Rahmat (Iko Uwais) schmuggelt nukleare Sprengköpfe durch die Gegend, die den globalen Frieden bedrohen. Streit zwischen den USA und Russland, ausgerechnet. Damit es nicht zum ganz großen Knall kommt, sollen die Expendables eingreifen. Ganz sauber sind deren Methoden bekanntlich nicht, und wo sie hinkommen, kracht es so oder so. Aber wenn jemand die Welt retten kann, dann natürlich nur diese stahlharte Truppe um Lee Christmas (Statham) und Barney Ross (Stallone).

Doch Bewährtes zahlte sich in diesem Fall nicht aus: "The Expendables 4" floppte trotz der Stars an den Kinokassen. Bei etwa 100 Millionen Dollar Produktionskosten spielte der Film lediglich 51 Millionen Dollar ein. Auch Kritikerinnen und Kritiker konnten dem Actionstreifen wenig abgewinnen und bemängelten unter anderem das Drehbuch und die schlechten Computereffekte. Gerüchteweise ist die Geschichte der Expendables trotzdem nicht vorbei. Ende 2025 sicherte sich Lionsgate die Rechte, den Franchise in Film-, Serien- und eventuell sogar in Videospielform fortzuführen. Konkrete Pläne gibt es allerdings noch nicht.

The Expendables 4 – So. 07.06. – RTL: 20.15 Uhr

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