"Ich will hier nicht sterben!": RTL-Hofdame wird auf dem Klo von Schlange überrascht

In Costa Rica hadert Hofdame Mirian mit der Unterkunft von Dschungelbewohner Mathias: Alles ist offen. Als die 55-Jährige auf der Toilette sitzt und eine Schlange sieht, reicht es ihr. Die "Bauer sucht Frau International"-Hofdame droht ihre Abreise an. Doch der Bauer winkt ab.

Schock für Hofdame Mirian in Costa Rica in Folge 7 von "Bauer sucht Frau International": Die 55-Jährige ist erst seit zwei Tagen zu Besuch bei Bauer Mathias, der mitten im Dschungel lebt. Doch schon jetzt denkt sie über einen Abbruch der Hofwoche nach. Der Grund: eine Schlange!

"Ich habe auf Toilette gesessen und dann habe ich diese Schlange gesehen", berichtet sie aufgeregt ihrer Konkurrentin Belina und zeigt ihr ein Handyfoto, dass sie von dem Tier gemacht hat. "Das ist schon ein No-Go, so zu leben, ich wünsche mir eine sichere Toilette mit geschlossener Tür", sagt sie. Bei Mathias sind viele Räume offen, die Natur ist ganz nah. Mirian kommt damit überhaupt nicht klar: "Ich bin selbst im Dschungel aufgewachsen und habe schon gehört, dass Menschen gestorben sind nach einem Schlangenbiss. Ich möchte hier nicht von einer Schlange gebissen werden und hier sterben!", sagt die gebürtige Brasilianerin alarmiert.

Ihre Forderung an den Bauern: "Ich erwarte von Mathias, dass er mir diese Angst nimmt!" Im Gespräch am nächsten Morgen macht die Hofdame dem Bauern unmissverständlich klar, was sie will: "Wenn ich hier weiter bleiben sollte, wünsche ich mir mehr Sicherheit – mit einer Toilette die zugebaut ist, mit einem Fenster und einer Tür, in die ich reingehen kann, nicht so offen und improvisiert", erklärt sie dem verdutzten 57-Jährigen. Sie meint es ernst: "Sonst kommt das für mich nicht mehr infrage und ich breche dann hier ab", erklärt sie.

Mathias reagiert jedoch abwehrend: "Ich mag dieses Offene. Wenn du hier etwas geschlossen baust mit Fenster und Türen, dann musst du das entfeuchten oder eine Air Condition einbauen. Und ich möchte nicht hierher ziehen, um in einer Air Condition zu wohnen", erteilt er Mirians Wunsch eine Absage.

Mathias genießt die Zweisamkeit mit Belina Hofdame Belina hat hingegen gar kein Problem mit der für Costa Rica typischen Bauweise: "Ich finde, das ist hier ein Paradies! Ich mag dieses Offene, das gibt es bei uns nicht", kann sie die Vorteile sehen.

Für Mathias ist die Sache nach dem Gespräch mit den beiden Frauen klarer, denn bislang konnte er sich nicht zwischen seinen Hofdamen entscheiden – jetzt allerdings schon: "Du hättest mir zwangsläufig diese Entschiedung abgenommen, wenn du sagst: 'Eher nicht'. Ich fühle mich gerade etwas freier", sagt der Auswanderer.

Ob Mirian mit dieser Entscheidung gerechnet hat? Sie packt ihre Sachen, während Belina gemeinsam mit Mathias auf Kurkuma-Ernte geht. Beide scherzen und genießen den Sonnenuntergang. Der Bauer wirkt glücklich: "Ich hoffe, dass wir dieses schöne, romantische Gefühl ganz lange beibehalten können."

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