Das sind die neuen Kandidaten bei "Bauer sucht Frau" - und das hat Inka Bause uns zu sagen!

Bald ist es wieder so weit, die neue Staffel „Bauer sucht Frau“ startet. Als Amor wie immer mit dabei, Inka Bause. Hier erfahrt ihr, wann es losgeht und was euch in der Folge am 9. Juni erwartet.

Die Bauern werden vorgestellt Am 9. Juni, am Pfingstmontag, gibt es die Auftaktfolge für die kommende, 21. Staffel „Bauer sucht Frau“ auf RTL. Da stellt Inka Bause erstmals die neuen Bauern und Bäuerinnen der Staffel vor. Daraufhin können sich alle Interessierten per Brief bewerben. Aus diesen Bewerbern können sich dann die jeweiligen Landwirte ihre Favoriten auswählen und näher kennenlernen.

Los geht es dann mit dem Scheunenfest im Sommer, wo die Landwirte dann eine engere Auswahl treffen, mit wem sie die sogenannte Hofwoche verbringen. Wie die Reise weitergeht und ob eine Beziehung, oder vielleicht noch mehr, entsteht, wird dann in der Finalshow bekannt gegeben.

Es gibt noch große Neuigkeiten RTL hat auch angekündigt, dass es noch Neuigkeiten zu einem anderen Paar gibt. Dabei soll es sich um Paul und Anna aus der letzten Staffel gehen. Dabei handelte es sich eher um Liebe auf den zweiten Blick, denn Paul entschied sich nach dem Scheunenfest nämlich nicht für Anna, sondern für Konkurrentin Sarah. Im Finale überraschten sie dann mit ihrer Beziehung. Seitdem sind sie sehr verliebt und glücklich miteinander. Was es jetzt wohl von Inka Bause zu verkünden gibt? Ob es eine Verlobung, eine gemeinsame Wohnung oder vielleicht noch mehr Interessantes gibt? Wir sind gespannt.