"ran Fußball: FIFA Klub-WM 2025": Hier laufen die Spiele vom FC Bayern und Borussia Dortmund

Was ist die FIFA Klub-WM in den USA nun wirklich? Ein sportlich relevantes Fußballturnier oder doch ein erfundener Wettbewerb, der die reichen Vereine nur noch reicher machen soll? Die Meinungen gehen nicht nur hierzulande auseinander. Auf welchem sportlichen Niveau die neue WM ausgetragen wird, zeigt sich ab Sonntag, 15. Juni.

32 Teams treten zunächst in Gruppen, dann in K.o.-Spielen gegeneinander an. Mit dabei sind Bayern München und Borussia Dortmund. Zu den internationalen Teams, die sich auf nicht immer ganz erklärbarem Weg qualifiziert haben, gehören Real Madrid, Inter Mailand, Flamengo Rio de Janeiro, Manchester City, Juventus Turin, River Plate und Paris Saint-Germain. Auch Inter Miami und RB Salzburg sind mit dabei. Gastgeber-Städte sind unter anderem Atlanta, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Orlando, Philadelphia, Seattle und Washington D. C.