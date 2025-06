Brutaler Überfall auf Carmen und Robert Geiss in ihrer Villa: Schnittwunde am Hals und eine verletzte Rippe

Der Schock sitzt weiterhin tief: In der Nacht zu Sonntag sind Carmen und Robert Geiss in ihrer Villa in Saint-Tropez überfallen worden. Nun hat sich die sichtlich angeschlagene Carmen das erste Mal selbst zu dem traumatischen Vorfall geäußert.

Es sind keine Bilder für schwache Nerven: Das Video auf dem Instagram-Kanal von Carmen Geiss zeigt sie in einem Krankenhausbett. Man sieht nur ihren Hals und ihr Kinn – und dort eine unübersehbare Wunde. "Was hat er mir angetan?", wimmert die 60-Jährige, während eine Krankenschwester ihr eine Spritze gibt. Es sind die körperlichen Spuren des Überfalls, der sich in der Nacht zu Sonntag im Hause der Geissens ereignet hat.

In ihrer Luxus-Villa im französischen Saint-Tropez wurde das Millionärs-Ehepaar von mehreren, bewaffneten Männern überrascht und überfallen. Die Terassentür der Villa in Ramatuelle habe offen gestanden, die Alarmanlage sei ausgeschaltet gewesen – für die Täter ein leichtes Spiel. Robert und Carmen hatten erst an einen Scherz von Freunden geglaubt, bis sie realisierten, wie ernst die Situation war.

Carmen Geiss teilt Bilder aus dem Krankenhaus "Carmen wurde hysterisch, fing an zu schreien und ging auf einen der Angreifer los. Ich auf einen anderen. Carmen riss dem Typ die Maske und das Basecap runter", erklärt er gegenüber "Bild". Doch die Verteidigung war zwecklos, die vier bewaffneten Angreifer zu stark. Robert wurde nach eigener Aussage in die Rippen getreten und mit einer Waffe bedroht. Und auch seine Frau sei brutal attackiert worden. Laut dem Millionär wurde seine Gattin gewürgt und habe eine Schnittwunde erlitten. Die Täter seien erst geflüchtet, als Robert die Namen des in der Einliegerwohnung lebenden Hausmeisterehepaars rief: "Die Angreifer dachten wohl, gleich würden unsere Bodyguards kommen."

Der Schock bei dem Kölner Ehepaar sitzt immer noch tief. Trotzdem meldete sich auch Carmen wenige Stunden später persönlich bei ihren Fans zu Wort. Die zweifache Mutter trägt eine große Sonnenbrille, ihr Kinn ist mit einem Pflaster verbunden. "Ich möchte euch gerne ein Statement geben und euch von ganzem Herzen Danke sagen, für die Anteilnahme", flüstert sie mit deutlich angeschlagener Stimme in die Kamera und erklärt: "Ich kann leider nicht so viel sprechen, weil ich bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden bin"

Dadurch sei eine Narbe an ihrem Kinn entstanden und aufgeplatzt. Diese musste im Krankenhaus genäht werden. Sie werde ihre Fans weiter auf dem Laufenden halten, sie brauche allerdings erst einmal etwas Ruhe und Zeit für sich. Zu dem ebenfalls auf ihrem Account geteilten Video aus dem Krankenhaus schreibt sie außerdem: "Was geschehen ist, lässt sich nicht in Worte fassen. Es war ein Schock, ein Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat."



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Unerklärliche Schmerzen? Es könnten Depressionen sein Chronische Schmerzen ohne organische Ursachen sind häufig. Eine Depression kann die Ursache sein, die sich hinter körperlichen Beschwerden versteckt. Arzt-Kolumne Davina und Shania Geiss mit emotionalem Statement nach Überfall Großes Glück im Unglück: Die beiden Töchter des Millionärs-Ehepaars, Davina und Shania, waren während des Angriffs nicht zu Hause und sind körperlich unversehrt. Dennoch dürfte auch bei ihnen der Schock und die Sorge über ihre Eltern tief sitzen. Auf Instagram teilen die Schwestern ein gemeinsames Statement. Dort heißt es: "Ich bin schockiert. Als ich gestern erfahren habe, was passiert ist, ist für mich eine Welt zusammengebrochen."

Trotzdem seien sie erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert ist und ihre Eltern am Leben sind: "Aber das Wichtigste ist: Sie leben. Wir als Familie sind noch zusammen. Und das ist das Einzige, was wirklich zählt", heißt es in dem Post, den sowohl Shania als auch Davina in ihrer Instagram-Story gepostet haben.

Es mache sie traurig, dass man sich "nicht einmal mehr in den eigenen Wänden sicher fühlen kann". Die beiden Schwestern richten daher einen dringenden Appell an ihre Fans: "Seid dankbar für jeden Tag, an dem ihr gesund seid. Für eure Liebsten. Für Sicherheit. Für Frieden".