Justin Timberlake enthüllt Krankheit: Darunter leidet er seit vielen Jahren

Zuletzt schrieb Justin Timberlake eine Menge Negativschlagzeilen. Der Grund: Fans machten in Social Media ihrem Ärger über Konzerte des US-Stars Luft. Ihr Vorwurf lautete, der Sänger würde "lustlos" und "abwesend" auf der Bühne stehen. Auch die Tatsache, dass er seine Gesangsparts über weite Strecken vom Publikum übernehmen ließ, sorgte für Ärger. Nun meldete sich Timberlake bei Instagram zu Wort – und lieferte eine Erklärung für seine irritierenden Auftritte.

"Ich habe mit gesundheitlichen Problemen gekämpft, bei mir wurde Borreliose diagnostiziert", klärte der Superstar auf. Er wolle damit kein Mitleid erregen, aber Einblicke geben, "was hinter den Kulissen passiert ist", so der 44-Jährige weiter: "Ich stand auf der Bühne, mit Nervenschmerzen und totaler Erschöpfung, fühlte mich einfach nur krank." Deshalb seien die vergangenen zwei Jahre auf Tournee nicht nur die "lustigste" und "emotionalste" Zeit gewesen, sondern auch die "körperlich anstrengendste und manchmal auch zermürbendste Erfahrung".

In dem ausführlichen Statement bei Instagram schilderte Justin Timberlake, dass ihn die Lyme-Borreliose körperlich wie geistig auslauge, "Als ich die Diagnose erhielt, war ich natürlich schockiert", erinnerte er sich. Trotzdem sei er dankbar für die Erklärung gewesen, "warum ich auf der Bühne stand und unter starken Nervenschmerzen litt oder mich einfach nur unglaublich müde und krank fühlte".

Helene Fischers Kontostand: So viel Geld hat der Schlagerstar wirklich

Vom Kinderstar zum Showmaster: So sah Florian Silbereisen früher aus!

Michael Wendler, Xavier Naidoo und Co.: Dieter Bohlens größte DSDS-Aufreger

Aufgrund der gesundheitlichen Beschwerden habe der Sänger sogar überlegt, die Tournee vorzeitig zu beenden. "Ich entschied, dass die Freude, die mir das Auftreten bereitet, den vorübergehenden Stress, den mein Körper empfand, bei weitem überwiegt", beschrieb Timberlake seinen Gedankenprozess. Letztlich sei er froh, sich für die Fortsetzung entschieden zu haben. Lange habe er damit gehadert, seine Probleme öffentlich zu machen, wolle künftig aber offener sein, versicherte der 44-Jährige: "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, anderen zu helfen, die ebenfalls an dieser Krankheit leiden."

Bei den Fans, die den Beitrag kommentierten, erhielt Timberlake für sein Geständnis größtenteils Zuspruch. Eine Nutzerin schrieb: "Danke, dass du das mit der Welt teilst. Das ist sicher nicht einfach gewesen. Ich sende dir heilende Vibes, JT." Auch Timberlakes Vater Randy meldete sich zu Wort und schrieb: "Ich bin so stolz auf dich, mein Sohn. Du bist das beste Beispiel dafür, dass man niemals aufgeben darf! Ich bete dafür, dass du diese Situation bald überwinden wirst." Ein weiterer Fan fügte hinzu: "Justin, du hättest das nicht erzählen müssen, aber ich bin so froh, dass du es getan hast. Du hättest die Tour nicht fortsetzen müssen, aber ich bin so froh, dass du es getan hast. Pass auf dich auf."