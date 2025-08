„The Lost King“ auf ARTE: Die Archäologie-Sensation um Richard III.

Manchmal setzen sich Überzeugung und Hartnäckigkeit durch. Allen Widerständen, Skeptikern und Abweisungen zum Trotz gelang es der britischen Hobby-Historikerin Philippa Langley 2012, die Grabstelle König Richards III. (1452 – 1485) zu finden: unter einem Parkplatz in Leicester, über 500 Jahre nach seinem Tod. Mit Sally Hawkins in der Hauptrolle erinnert Regisseur Stephen Frears ("The Queen") in "The Lost King" an die Geschichte hinter einem der bedeutendsten archäologischen Funde dieses Jahrhunderts. ARTE strahlt den Film am Freitagabend aus.

Richard III., letzter König aus dem Hause der Plantagenets, soll ein ziemlicher Widerling gewesen, ein Bösewicht, wie er im Buche steht. Mordend und meuchelnd kämpfte er sich zur Macht. Zumindest laut William Shakespeare, der Richard III. im gleichnamigen Historiendrama ("Ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd!") berühmt machte und das Bild von ihm nachhaltig prägte. Nur: War der Mann wirklich ein barbarischer Tyrann? Oder hat Shakespeare ihm ein völlig falsches Image verpasst?

Sally Hawkins als Philippa Langley erweist sich als perfekte Besetzung Davon war Philippa Langley, Angestellte bei einer Agentur, nach einer Aufführung des Stücks überzeugt. Für sie passte einiges historisch nicht zusammen. Sie begann, sich unermüdlich dem Erforschen Richards III. zu widmen und setzte sich in den Kopf, sein Image zu korrigieren und herauszufinden, wo der in der Schlacht Gefallene begraben liegt. Sally Hawkins ("The Shape of Water", "Happy-Go-Lucky") erweist sich in Stephen Frears' Film über Philippa Langley und ihre Mission als perfekte Besetzung. Gekonnt trägt sie den Film als eine unscheinbare, naiv, ja für manche tragikomisch anmutende Frau, die man leicht unterschätzt. Vor allem Männer im Universitätsbereich.

Angesehene Historiker und Archäologen, die sie mit ihrem Anliegen aufsucht, sind skeptisch, lassen sie abblitzen, doch Langley gibt nicht auf, bleibt hartnäckig und findet mit der "Richard III. Society" Gleichgesinnte. Immer wieder hält sie im Film außerdem mit dem ihr erscheinenden Richard III. (gespielt von Harry Lloyd) Zwiesprache.

Eine Mischung aus Drama, Biopic und britischem Humor Im September 2012 stieß man bei von Langley in Auftrag gegebenen Grabungsarbeiten unter einem Parkplatz in Leicester tatsächlich auf die Überreste Richards III. 2015 wurden sie in die Kathedrale der Stadt umgebettet. Und plötzlich würden die Akademiker und Wichtigtuer den Fund gerne für sich beanspruchen. Doch nicht mit Philippa Langley!

Als Vorlage für Stephen Fears' Film, eine Mischung aus Drama und Biopic mit einer gesunden Portion britischem Humor, diente ihr Buch "The King's Grave: The Search for Richard III". Steve Coogan ("In 80 Tagen um die Welt") verkörpert nicht nur Langleys Noch-Ehemann John, sondern schrieb gemeinsam mit Jeff Pope – wie zuvor für Frears' mehrfach oscarnominiertes Drama "Philomena" – auch das Drehbuch.

