Ekkehardt Gahntz ist tot: Der ZDF-Moderator der "heute"-Nachrichten und des "heute-journals" wurde 79 Jahre alt

Ekkehardt Gahntz kam 1945 in Pommern zur Welt und floh mit seiner Mutter nach Schleswig Holstein. Sein Studium der Geschichte, Politik und Publizistik absolvierte Gahntz in Mainz, jener Stadt, in der auch das ZDF beheimatet ist. Dort bot man ihm nach einer freien Mitarbeit für die "heute"-Redaktion 1971 eine Festanstellung an.