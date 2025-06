"Extraordinary": Kritik zur 2. Staffel mit Máiréad Tyer als Superheldin

Vor zehn Jahren veränderte sich die Welt grundlegend: Jeder Mensch erhält an seinem 18. Geburtstag eine Superkraft. Doch bei der 25-jährigen Jen (Máiréad Tyer) bleibt diese magische Entwicklung aus. Bereits in der ersten Staffel hat sie alles versucht, um ihre eigene Fähigkeit zu entdecken – jedoch vergeblich.

Trotzdem steht sie nicht alleine da. Ihre Freunde unterstützen die junge Londonerin auf ihrem Weg zur Selbstfindung. Kash (Bilal Hasna), der die Zeit zurückdrehen kann, Carrie (Sofia Oxenham), die als Medium mit Geistern kommuniziert, und Jizzlord (Luke Rollason), eine ehemalige Katze, die sich in einen Menschen verwandelt hat, begleiten sie durch ihren Alltag und ihre Krisen. Auch in der zweiten Staffel stolpern sie gemeinsam durch das Leben.

Jen setzt ihre Suche nach einer Superkraft fort und begibt sich dabei auch auf die Reise zu sich selbst. Gleichzeitig steht sie vor offenen Fragen in ihrem Liebesleben und ihrer beruflichen Zukunft. Denn in einer Welt, in der fast alles von besonderen Fähigkeiten abhängt, scheint ein Job ohne Superkraft nahezu unerreichbar. Wie schon in der ersten Staffel spielt der derbe Humor wieder eine zentrale Rolle und ist die Grundlage vieler Witze. Allerdings wirkt der Spaß stellenweise etwas übertrieben, und mitunter ist das Ganze dann doch sogar zum Fremdschämen.