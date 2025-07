"Rembetis - Die Geisterjäger": Griechische Tradition trifft auf skurrile Monster

Die Grundidee von "Rembetis – Die Geisterjäger", der neuen Comedy-Serie von Headautor Jasin Challah, klingt, als sei sie das Ergebnis eines Ouzo-reichen Abends unter Freunden: Der gescheiterte griechische Schlagersänger Paris Rembetis (Jasin Challah) kehrt zur Beerdigung seines Vaters Marcos (Pavlos Kourtidis) in sein verschlafenes Heimatdorf Gosse zurück. Dort angekommen muss er feststellen, dass Marcos gar nicht tot ist. "Irgendwie musste ich dich ja hier herholen", entschuldigt sich der Totgeglaubte: In zehn Tagen, so erklärt er, öffne sich der Hades, wie das Reich der Toten in der griechischen Mythologie genannt wird: "Nur du kannst den Weltuntergang verhindern." Wie er das schaffen soll? Natürlich mit Gesang! ZDFneo zeigt die acht Folgen der skurrilen Comedy-Serie ab Dienstag, 29. Juli, um 21.50 Uhr, wöchentlich in Doppelfolgen, bereits ab Freitag, 25. Juli, stehen alle Folgen in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.