Burnout bei Modern Talking? Thomas Anders spricht über seine Krise!

Thomas Anders feierte mit Dieter Bohlen als Duo Modern Talking ab Mitte der 80er-Jahre große Erfolge. Schon ihre erste Single, "You're My Heart, You're My Soul", wurde eine Nummer eins. Innerhalb von drei Jahren produzierten die beiden sechs Alben und veröffentlichten zwölf Singles. Doch der Erfolg machte Sänger Thomas Anders zu schaffen, wie er im Gespräch mit Moderatorin Nadine Krüger bei "Volle Kanne" im ZDF verriet.

Doch auch die Rückkehr in die Musikwelt stellte sich als schwierig heraus. "Ich war nicht mehr im Trend. Die Musik war eine andere", erzählt Anders. Das habe ihn zum Nachdenken und zum Zweifeln gebracht: "Ich singe eigentlich noch genauso gut wie früher, aber wo ist die Formel? Was kann ich tun?", habe er sich damals gefragt.

"'Thomas, genieß es! Das ist die letzte Nummer eins in deinem Leben!'"

Dabei glaubte zu Beginn der Karriere nicht einmal die Plattenfirma an einen Erfolg. "Es kam damals der Chef der Plattenfirma zu mir und sagte bei 'You're My Heart, You're My Soul': 'Thomas, genieß es! Das ist die letzte Nummer eins in deinem Leben.'" Dasselbe habe er auch bei der zweiten und dritten Single, die jeweils an die Spitze der Charts kletterten, gesagt, erinnert sich Anders. "Dann habe ich ihm nicht mehr geglaubt", lachte er.