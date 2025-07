Jimi Blue packt aus: Hier wird er sein Statement zu seiner Verhaftung öffentlich machen!

Seit 2022 tummeln sich "Diese Ochsenknechts" im Programm des Pay-TV-Anbieters Sky. Die Familie rund um Ex-Model Natascha Ochsenknechtund ihre Promi-Kinder Jimi Blue Ochsenknecht, Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Cheyenne Savannah inszeniert sich in den Doku-Soap-Folgen ein wenig nach dem berühmten US-Vorbild der Kardashians.

Nun hat ein Familienmitglied den Serien-Machern unfreiwillig ein echtes Drama ins Drehbuch geschrieben. Jimi Blue Ochsenknecht wurde am 25. Juni am Hamburger Flughafen verhaftet und am 16. Juli per Gefangenentransport nach Österreich überstellt. Ihm wird schwerer Betrug vorgeworfen.

Die Negativschlagzeilen rund um den 33-jährigen Reality- und Ex-Kinderstar ("Die Wilden Kerle") wird in den neuen "Diese Ochsenknechts"-Folgen nicht ausgespart. Das gab der Sender Sky am Montag bekannt. "Die Familie steht in dieser Staffel besonders eng zusammen", heißt es in der Mitteilung, während sich "Jimi Blue einer der schwierigsten Situationen seines Lebens stellen muss".

"Diese Ochsenknechts" im September wieder auf Sky Die neuen Episoden zeigen laut Sender-Ankündigung, "wie die Familie mit Zusammenhalt und Offenheit auch durch die turbulenten Zeiten geht". Nicht nur würden Natascha, Cheyenne und Co. erstmals exklusiv und öffentlich darlegen, wie sie mit der Situation zurechtkommen. Auch Jimi Blue will zu den Wochen in Haft und den gegen ihn erhobenen Vorwürfen Stellung beziehen. Er werde seine Perspektive auf die Geschehnisse wiedergeben und umfassende Einblicke gewähren, wie es ihm ergangen ist.

Neben diesen "stillen, herausfordernden Momenten", werde es in den neuen Folgen aber auch um leichtere Themen wie einen Griechenlandurlaub oder die Hochzeitsvorbereitungen für Manager und Familienfreund Binh Nguyen gehen. Noch bis September wird gedreht. Bereits ab 16. September ist die zweite Hälfte der vierten "Diese Ochsenknechts"-Staffel dann montags, 20.15 Uhr, bei Sky und WOW zu sehen.

