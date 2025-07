Nach wilden Exzessen: Serien-Star Natasha Lyonne seit 20 Jahren trocken!

In der zweiten Staffel von "Poker Face" (jetzt bei Sky und WOW) bleibt Natasha Lyonne s Kultfigur Charlie Cale auf der Flucht – und auf der Suche. Aber nicht nur nach Mördern. Auch nach Verbindungen. Nach Menschen. Nach einem Platz in der Welt.

Im Gespräch wird die Schauspielerin dann noch persönlicher – und spricht offen darüber, warum sie in Hollywood lieber eigene Wege ging, statt sich zu verbiegen. "Ich bin nun mal keine Blondine. Und das wurde mir auch so gesagt." Statt sich in klassische Frauenrollen zu pressen, schaute sie lieber auf Charakter-Stars wie Peter Falk, Al Pacino, Marlon Brando oder Bette Davis: "Ich dachte irgendwann: Vielleicht klappt das Leben auch andersrum. Vielleicht kann ich als Frau den Raum füllen, den sonst Männer besetzen."

Was sie dabei besonders interessiert, ist die Frage, wann wir Menschen überhaupt durchlässig werden. "Ich glaube, wir alle erleben ständig veränderte Bewusstseinszustände. Die Frage ist nur, ob wir das merken – und was wir daraus machen." Manchmal, so Lyonne, braucht es nicht einmal eine Droge, um sich zu verlieren oder zu öffnen. "Manchmal reicht es schon, wenn du einsam bist. Oder Angst hast. Und genau da – in dieser Verletzlichkeit – entstehen echte Verbindungen."