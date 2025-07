Paramount+ zeigt Staffel 3 von „Star Trek: Strange New Worlds“ ab 17. Juli

Am 17. Juli startet die Crew der USS Enterprise in ihre dritte Staffel. "Star Trek: Strange New Worlds" knüpft als Serie klug an Ideen und Ästhetik der Originalserie aus den Jahren 1966 bis 1969 an. Es wirken mit (von links): Anson Mount als Captain Pike, Celia Rose Gooding als Uhura, Christina Chong als La'an und Jess Bush als Chapel. Fotoquelle: Marni Grossman/Paramount+

Gespannt auf neue Welten in Staffel drei (von links): Ethan Peck als Spock, Babs Olusanmokun als M'Benga und Carol Kane als Pelia in "Star Trek: Strange New Worlds". Fotoquelle: Marni Grossman/Paramount+

Am 17. Juli starten Captain Pike (Anson Mount) und seine Crew der USS Enterprise in ihre dritte Staffel. "Star Trek: Strange New Worlds" knüpft als Serie klug an Ideen und Ästhetik der Originalserie aus den Jahren 1966 bis 1969 an. Fotoquelle: Paramount+

Der junge Spock (Ethan Peck) ist in "Star Trek: Strange New Worlds" noch nicht ganz so in seiner Logik gefestigt wie in der Urserie. Dennoch versucht der Halb-Vulkanier auch hier, die Zukunft unter wissenschaftlich vernünftigen Gesichtspunkten zu gestalten. Auch dann, wenn es um Erste Hilfe geht. Fotoquelle: Paramount+

Captin Pike (Anson Mount, links) und sein 1. Offizier Spock (Ethan Peck) tauschen sich aus. Fotoquelle: Paramount+

"Planet der Woche"-Prinzip bei "Star Trek: Strange New Worlds": In jeder Episode muss die Crew der Enterprise ein neues Abenteuer bestehen, in dem oft eine moralische oder gar philosophische Frage behandelt wird. Ganz im Geiste der Originalserie aus den 60-ern. Fotoquelle: Paramount+