Die DVD-Highlights der Woche: Das Comeback von Pamela Anderson in "The Last Showgirl" und vieles mehr

"The Last Showgirl", "Könige des Sommers" und "Dexter: Original Sin- Staffel eins": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Sie ist das bekannteste "Playboy"-Covergirl aller Zeiten (14-mal auf der Titelseite) und hatte zweifellos auch ihren Anteil am großen Erfolg der TV-Kultserie "Baywatch": Allerdings hat man von Pamela Anderson zuletzt nicht mehr sonderlich viel gehört. Jetzt kehrt sie als "The Last Showgirl" ins Rampenlicht zurück – eine Filmrolle, die auch ein bisschen Andersons persönliche Geschichte spiegelt. "The Last Showgirl" erscheint nun ebenso wie Komödie "Könige des Sommers" und die Spin-off-Serie "Dexter: Original Sin" auf DVD und Blu-ray.

"The Last Showgirl" (Veröffentlichung am 12. Juni) In dem schillernd-bewegenden Drama "The Last Showgirl" verkörpert Pamela Anderson die Tänzerin Shelley. Seit 30 Jahren steht sie in Las Vegas auf der Bühne, um in der "Razzle Dazzle"-Show die Hüften kreisen zu lassen und den Männern den Kopf zu verdrehen. Shelley liebt vielleicht nicht den Job an sich, aber die Leute, mit denen sie hier Abend für Abend arbeitet (allen voran Cocktail-Kellnerin Annette, verkörpert von Jamie Lee Curtis), sind für sie längst so etwas wie eine Ersatzfamilie geworden. Und dann steht sie plötzlich vor einem großen Nichts: Die "Razzle Dazzle"-Show soll abgesetzt werden. Shelley, das fast 60-jährige Showgirl, tut sich schwer mit dem Blick in eine ungewisse Zukunft und muss sich gleichzeitig mit ihrer bewegten Vergangenheit auseinandersetzen.

Die 57-jährige Pamela Anderson als altgediente Showtänzerin, die dem Lauf der Zeit zum Opfer fällt und sich neu erfinden muss: Die Parallelen zu Andersons eigener Karriere im Showbusiness sind nicht zu übersehen. Als Schauspielerin war Pamela Anderson nie so gut wie hier. Bei den Golden Globes brachte ihr die Darbietung in "The Last Showgirl" sogar eine Nominierung als beste Hauptdarstellerin und eine Auszeichnung mit dem positiv konotierten "Himbeeren-Erlöser-Preis" ein.

Preis DVD: circa 16 Euro

US, 2024, Regie: Gia Coppola, Laufzeit: 85 Minuten

"Könige des Sommers" (Veröffentlichung am 12. Juni) Rund um einen prestigeträchtigen Molkerei-Wettbewerb in der französischen Juraregion erzählt "Könige des Sommers" eine Coming-of-Age-Story mit viel Herz, Charme und Tragik. Es gibt durchaus einiges zu lachen in diesem Film, aber am Anfang steht ein heftiger Schicksalsschlag. Nachdem sein Vater bei einem Unfall tödlich verunglückt, bleibt Totone (Clément Faveau) allein mit seiner jüngeren Schwester Claire (Luna Garret) zurück. Die beiden schlagen sich mehr schlecht als recht durchs Leben im ländlichen Frankreich. Als Totone dann auf die ebenfalls verwaiste junge Milchbäuerin Marie-Lise (Maïwene Barthélémy) trifft, scheinen sich die Dinge zum Besseren zu wenden. Dank Marie-Lises preisgekrönter Milch auf den Geschmack gekommen, fasst Totone einen Plan: Er will die Käserei seines verstorbenen Vaters übernehmen und an einem Wettbewerb teilnehmen, bei dem der beste Comté der Region mit einem Preisgeld von 30.000 Euro belohnt wird. Und dabei soll Marie-Lise "helfen": Während er Zeit mit ihr verbringt und sie abgelenkt ist, steigen ein paar seiner Kumpels in den Hof ein und stehlen Marie-Lises Milch. Abend für Abend, immer wieder.

In Cannes, wo "Könige des Sommers" 2024 Premiere feierte, gewann die Mischung aus Drama und Komödie direkt den Jugendpreis in der Sektion "Un Certain Regard".

Preis DVD: circa 17 Euro

FR, 2024, Regie: Louise Courvoisier, Laufzeit: 90 Minuten

"Dexter: Original Sin – Staffel eins" (Veröffentlichung am 12. Juni) Sein Messer, rechtfertigte sich der psychopathische Titelheld in der Erfolgsserie "Dexter" (2006-2013), trifft ja die Richtigen: Verbrecher, die ihrer Strafe entkommen sind. Dass er seinem unwiderstehlichen Killerinstinkt folgt, sorge also für Gerechtigkeit. Den moralischen Kompass hat der Mann, der als Forensiker bei der Polizei von Miami arbeitet und selbst dafür sorgt, dass er genug zu tun hat, von seinem Vater bekommen: Die erste Staffel der Serie "Dexter: Original Sin" zeigt, wie er mit einem Killer-Code die schlimmsten Blutbäder zu verhindern versucht.

Es ist eine ganz besondere Vater-Sohn-Beziehung zwischen dem jungen Dexter (Patrick Gibson) und seinem Dad Harry (Christian Slater): Beide wissen, dass sie Dexters Drang zu töten, niemals werden unterdrücken können. Also müssen sie ihn zumindest kontrollieren und einen Kodex einführen, um die "richtigen" Opfer auszuwählen, nicht erwischt zu werden und seine Familie nicht in Gefahr zu bringen. Mit Star-Besetzung (Sarah Michelle Gellar, Patrick Dempsey) und vielen jungen Alter Egos des ursprünglichen Serienpersonals spielen die zehn Episoden Anfang der 1990er-Jahre. Michael C. Hall, Dexter-Darsteller der Originalserie, war als ausführender Produzent an der Serie beteiligt und tritt als Erzähler auf. Eine zweite Staffel wurde 2025 bestellt.

Preis DVD: circa 25 Euro

US, 2024, Regie: Michael Lehmann/Monica Raymund, Laufzeit: 486 Minuten

