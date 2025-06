Der Fußballsommer bei ProSiebenSat.1: Alle Spiele der UEFA U21-EM und der FIFA Klub-Meisterschaft live!

Am Mittwoch, den 11. Juni, beginnt die UEFA U21-Europameisterschaft in der Slowakei. Das deutsche Team startet tags darauf ins Turnier. Und das mit Zuversicht: "Den Pokal hochzuheben, dafür lohnt es sich einfach", sagte Mittelfeldspieler Eric Martel am Dienstag gegenüber Journalisten.

Bei ProSiebenSat.1 geht es in Sachen Sport Schlag auf Schlag: Nach der Eishockey-Weltmeisterschaft, die auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de zu sehen war, steht der weitere Sommer nun ganz im Zeichen des Fußballs. Die Sportredaktionen und Sender wollen keine Wünsche offen lassen, wie die Verantwortlichen am Dienstag vor Journalisten betonten: Von der UEFA U21-Europameisterschaft über die FIFA Klub-Weltmeisterschaft bis hin zu den Eröffnungsspielen der Bundesliga – das Programm ist prall gefüllt. "ran"-Sportchef Gernot Bauer brachte es bei dem Termin, der last minute vor dem Start der U21-EM angesetzt war, auf den Punkt: "Die Fernsehzeiten sind richtig gut. Für jeden ist etwas dabei."

U21-EM in der Slowakei Ein Herzstück des Fußballsommers bei den ProSiebenSat.1-Sendern ist die UEFA U21-Europameisterschaft, die am Mittwoch, 11. Juni, in der Slowakei beginnt. Mit dabei ist auch der durchaus prominent besetzte deutsche U21-Kader, der am Donnerstag 12. Juni, gegen Slowenien ins Turnier startet. Insgesamt 16 Nationen kämpfen um die europäische Krone im Juniorenbereich, und das in traditionsreichen Fußballstädten wie Bratislava, Košice oder Žilina. Jedes Spiel der Deutschen wird im Free-TV bei SAT.1 gezeigt.

Für alle Fans in Deutschland begleitet das "ran Fußball"-Team die EM-Premiere auf Joyn. Aus dem slowakischen Nitra melden sich zum Auftaktspiel Slowakei gegen Spanien (18.00 Uhr) Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Florian Hauser sowie die Experten Markus Babbel, Max Nicu und Conan Furlong mit Analysen, Interviews und Einschätzungen direkt vom Ort des Geschehens.

Das sind die Gruppen:

• Gruppe A: Gastgeber Slowakei trifft auf Spanien, Italien und Rumänien.

• Gruppe B: Deutschland bekommt es mit England, Tschechien und Slowenien zu tun

• Gruppe C: Portugal, Frankreich, Polen und Georgien

• Gruppe D: Finnland, Niederlande, Ukraine und Dänemark

Wann spielt Deutschland? Deutschlands U21-Kapitän Eric Martel gibt sich vor dem Auftakt seines Teams selbstbewusst: "Die Schale hochzuheben ist einfach ein geiles Gefühl. Den Pokal hochzuheben, dafür lohnt es sich einfach. Unser klares Ziel ist es, nach Bratislava zu kommen", so der Mittelfeldspieler. Eine klare Ansage, denn das Finale steigt am 28. Juni in der slowakischen Hauptstadt.

Die deutsche Mannschaft spielt an folgenden Terminen:

• Donnerstag, 12. Juni, 21.00 Uhr: Deutschland vs. Slowenien

• Sonntag, 15. Juni, 21.00 Uhr: Tschechien vs. Deutschland

• Mittwoch, 18. Juni, 21.00 Uhr: England vs. Deutschland

Die entscheidenden Partien rücken schnell näher: Die Viertelfinals steigen am 21. und 22. Juni, die Halbfinals am 25. Juni in Bratislava.

FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den USA Ein weiteres Highlight bei ProSiebenSat.1: Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA stattfindet – mit deutscher Beteiligung. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund vertreten die Bundesliga auf der großen internationalen Bühne. Die Spiele beider Teams werden live bei SAT.1 im Free-TV sowie via Joyn und ran.de im Stream zu sehen sein. Andrea Kaiser, die die Klub-WM für SAT.1 moderieren wird, fiebert dem Turnier entgegen: "Bei uns wird man Messi sehen. Ich freue mich riesig auf interessante Spiele!"

Insgesamt 32 Klubs, die sich über unterschiedliche Turniere qualifiziert haben, wollen sich den WM-Titel sichern. Sie spielen in acht Gruppen. Die Gewinner jeder Gruppe darf ins Achtelfinale einziehen. Das Finale findet am Sonntag, 13. Juli, statt und kann auf SAT.1 gesehen werden. Bis dahin wird im K.o.-System gespielt.

Wann spielen die Deutschen?

• Sonntag, 15. Juni, 17.30 Uhr: FC Bayern München – Auckland City FC (SAT.1)

• Dienstag, 17. Juni, 17.30 Uhr: Fluminense Rio de Janeiro – Borussia Dortmund (SAT.1)

• Freitag, 20. auf Samstag 21. Juni, 2.45 Uhr: FC Bayern München – CA Boca Juniors (SAT.1)

• Samstag, 21. Juni, 17.30 Uhr: Mamelodi Sundowns FC – Borussia Dortmund (SAT.1)

• Dienstag, 24. Juni, 20.15 Uhr: Benfica Lissabon – FC Bayern München (SAT.1)

• Mittwoch 25. Juni, 20.15 Uhr: Borussia Dortmund – Ulsan HD FC (ProSieben)

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.