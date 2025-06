Auf dem "Traumschiff": So verbringt Florian Silbereisen seine Freizeit

Am Ostersonntag ist es wieder so weit - eine neue Folge "Traumschiff" ist im ZDF zu sehen. Florian Silbereisen wird sich das Ereignis seiner Arbeit aber nicht zu Hause im TV ansehen können, denn der Schlagerstar ist weiterhin an Bord des "Traumschiffs" und steht dort für weitere Folgen vor der Kamera. Das bedeutet, dass der 43-Jährige für viele Monate mit seinen Kollegen unterwegs ist. Seine Freizeit muss der "Traumschiff"-Kapitän ebenso an Bord verbringen. Doch wie verbringt der Schlagerstar seine Zeit nach dem Drehschluss? Und was muntert ihn auf, wenn er so lange weit weg von Freunden und Familie ist?

Florian Silbereisen gibt Einblicke in den "Traumschiff"-Alltag

Für die neuen "Traumschiff"-Folgen wird von Januar bis Juni dieses Jahres gedreht. Eine lange Zeit und eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Besonders die Stammschauspieler und die ganze Film-Crew verbringen monatelang gemeinsam an Bord. Die Drehtage beginnen früh am Morgen, wie Florian Silbereisen kürzlich in einem Interview mit Gala verriet. "Wenn ich drehe, dann gehe ich früh ins Bett, da der Wecker gegen fünf Uhr morgens klingelt und die Tage lang werden", gab der 43-Jährige einen Einblick in den Alltag an Bord. Doch wie sieht es aus, wenn sich der Schlagerstar mal entspannen will? Und wie verbringt er seine Freizeit an Bord?