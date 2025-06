Zarrella ausgebootet – Schlagerstar schwärmt von Florian Silbereisen

Der emotionale Twist

Hinter der Entscheidung steht kein böses Blut – sondern die Geschichte eines Karrieresprungs. Eloy war zwar schon in den 90ern als Teil der Boygroup „Caught in the Act“ bekannt. Doch sein Schlager-Erfolg kam erst deutlich später. 2018 war Eloy zu Gast in Silbereisens Sendung „Heimlich! – Die große Schlager-Überraschung“ und präsentierte dort seine Single „Egal was andere sagen“. Für ihn war das ein Wendepunkt – ein Karrierestart in die Schlagerbranche durch die Tür von Silbereisen.