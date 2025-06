"Winnetou": Die kultigen Karl-May-Klassiker mit Pierre Brice und Lex Barker bei 3sat

"Der kleine Lord" und "Drei Nüsse für Aschenbrödel" gehören für viele TV-Fans genauso zu Weihnachten wie Tannenbäume und Lametta. Aber auch an den Pfingsfeiertagen kommen Kinoklassiker bestens an. 3sat zeigt zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr "Winnetou" – den ersten Film sowie die beiden Nachfolger direkt im Anschluss um 21.50 Uhr und um 23.20 Uhr.

Winnetou 1. Teil Western • 08.06.2025 • 20:15 Uhr

Die "Winnetou"-Reihe (Regie: Harald Reinl), die auf Werken des deutschen Schriftstellers Karl May beruht, hat deutlich weniger Staub angesetzt, als man vermuten könnte – schon auch, weil Michael 'Bully' Herbig die Erinnerung mit seiner "Der Schuh des Manitu"-Western-Hommage augenzwinkernd und voller Liebe zu den Originalen am Leben hält. Der Nachfolgefilm "Das Kanu des Manitu" soll am 14. August in die Kinos kommen.

Rückkehr an den "Silbersee" Der erste "Winnetou"-Film mit Lex Barker als Old Shatterhand und Pierre Brice als Winnetou erschien 1963 und erhielt im Mai 1965 im Deutschen Museum in München einen Bambi als "geschäftlich" erfolgreichster Film. Ein Jahr nach dem ersten Teil kam "Winnetou 2" in die Kinos. Der letzte Film der Reihe stammt aus dem Jahr 1965.

Schon am Nachmittag zeigt 3sat eine ganze Reihe von Karl-May-Verfilmungen: Los geht's um 14.00 Uhr mit dem Klassiker "Unter Geiern", danach folgt um 15.35 Uhr "Der Ölprinz", beide ebenfalls mit Pierre Brice in der Rolle des edelmütigen Kämpfers. An der Seite von Stewart Granger spielt der Franzose in der Karl-May-Verfilmung "Old Surehand" (17.00 Uhr). Zum "Schatz im Silbersee" geht es um 18.30 Uhr. Im Nachtprogramm werden die Filme dann wiederholt.

Die Kultklassiker-Reihe mit Karl-May-Filmen bei 3sat setzt sich am Pfingstmontag, 9. Juni fort. "Winnetou und das Halbblut Apanatschi" mit Uschi Glas und Götz George (12.15 Uhr) und "Winnetou und sein Freund Old Firehand" (13.40 Uhr) stehen auf dem Programm.

Winnetou 1. Teil – So. 08.06. – 3sat: 20.15 Uhr

