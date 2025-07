Paranoia pur! Warum "Signs" auch nach 20 Jahren fesselt

M. Night Shyamalan ist unberechenbar. Das gilt nicht nur für die Plots seiner Filme, die stets überraschende Wendungen enthalten, sondern auch für deren Erfolg: Während "The Sixth Sense" (1999) allein in den USA fast 300 Millionen Dollar einspielte, ging 2006 "Das Mädchen aus dem Wasser" mit 42,2 Millionen Dollar Boxoffice-Resultat buchstäblich baden. Auch seine jüngsten Streiche "Old" (2021) und "Knock at the Cabin" (2023) fanden vergleichsweise wenig Anklang. Der Mystery-Thriller "Signs – Zeichen" (2002), den Kabel Eins nun wiederholt, stammt mit einem Einspielergebnis von 228 Millionen Dollar aus "besseren Tagen".