Heimkino-Highlights der Woche: "The Ritual", "The Amateur" und "Sing Sing"

Er ist der wohl bestdokumentierte Exorzismusfall in der Geschichte der USA: Emma Schmidt, auch bekannt unter dem Pseudonym Anna Ecklund, soll bereits als Jugendliche Symptome einer Besessenheit gezeigt haben. In den Jahren zwischen 1912 und 1928 wurden, Berichten zufolge, mehrere Exorzismen an ihr durchgeführt. Der letzte und letztlich erfolgreiche Exorzismus fand im Jahr 1928 statt. Von ihm erzählt nun der Horrorfilm "The Ritual" mit Al Pacino in der Hauptrolle, der ebenso wie der Actionthriller "The Amateur" und das Gefängnisdrama "Sing Sing" nun auf DVD und Blu-ray erscheint.

"The Ritual" (VÖ: 11. Juli) "The Ritual" spielt in den USA des Jahres 1928: Bischof Edwards (Patrick Fabian, "Better Call Saul") beauftragt den erfahrenen Priester Theophilus Riesinger (Oscar-Preisträger Al Pacino) damit, einen besonders hartnäckigen Dämon aus dem Körper der jungen Emma Schmidt (Abigail Cowen, "Fate: The Winx Saga") auszutreiben. Der junge Pater Joseph Stieger (Dan Stevens, "Downton Abbey") bietet ihm seine Hilfe an. Er schlägt vor, den Exorzismus am Kloster für franziskanische Nonnen in seiner Heimatstadt Earling in Iowa durchzuführen. Die leitende Oberin (Patricia Heaton) ist mit ihm befreundet. Doch der Exorzismus gestaltet sich schwierig. Schon bald sind nicht nur das Seelenheil der jungen Frau, sondern auch die Leben von Riesinger, Stieger, der Oberin und etlichen Ordensschwestern in ernster Gefahr ... "The Ritual" ist ein düsterer Film, der auf wahren Ereignissen beruht.

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2025, Regie: David Midell, Laufzeit: 98 Minuten

"The Amateur" (VÖ: 11. Juli) Ob er sich denn nie frage, was die CIA mit den Dingen anfängt, die er für sie herausfindet, möchte Charlies Frau beiläufig wissen. "Naja, es ist die CIA. Ich vertraue darauf, dass sie das Richtige tun." Und das war's dann eigentlich auch für Charlie (Rami Malek). Sein Platz ist am Computer in einem Kellerbüro der CIA, wo er als Decoder arbeitet. Er stellt keine Fragen. Bis in "The Amateur" ausgerechnet seine Frau (Rachel Brosnahan) bei einem Terroranschlag stirbt. Mit dem Tod von Sarah verliert Charlie die Liebe seines Lebens. Und dann verliert er den Glauben an die CIA, weil die Agentur sich weigert, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Täter zu schnappen. Also beschließt Charlie, ein introvertierter Technik-Liebhaber und definitiv kein klassischer Action-Held, die Sache selbst in die Hand zu nehmen ... "The Amateur", die Adaption eines Romans von Robert Littell, arbeitet mit vielen klassischen Elementen des Thriller-Genres. Und ist doch unkonventionell: Ein schmalbrüstiger Computerexperte auf Rachefeldzug, also ein vermeintlicher "Amateur" im Leute-Ausschalten – das ist mal etwas anderes, und Charlie findet mit seinem Intellekt durchaus auch recht kreative Wege, um seine Ziele ohne klassisches Geballer zu erreichen. In weiteren Rollen sind unter anderem Laurence Fishburne ("Matrix") und Jon Bernthal ("The Walking Dead") zu sehen.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2025, Regie: James Hawes, Laufzeit: 118 Minuten

"Sing Sing" (VÖ: 11. Juli) John "Divine G" Whitfield (Colman Domingo) führt kein leichtes Leben: Er sitzt im Gefängnis für einen Mord, den er nicht begangen hat. Sein einziger Lichtblick in dem tristen Alltag im Hochsicherheitsgefängnis Sing Sing sind die Theaterproben: "Es ist ein Programm, das ins Leben gerufen wurde, weil es uns hilft, unsere Gefühle besser zu verstehen und besser zu verarbeiten", erklärt er: "Es hat sich entwickelt zu etwas, das darüber hinaus geht." Doch als mit Clarence "Divine Eye" Maclin (als er selbst) zum Programm anmeldet, ändert sich die Stimmung ... "Sing Sing" basiert auf wahren Ereignissen, viele Figuren wurden von realen Menschen inspiriert. Bei der Oscar-Verleihung 2025 war der Film in den Kategorien "Bestes adaptiertes Drehbuch" und "Bester Filmsong" nominiert. Colman Domingo war zudem als bester Hauptdarsteller nominiert, musste sich letztlich allerdings gegenüber Adrien Brody ("Der Brutalist") geschlagen geben.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2023, Regie: Greg Kwedar, Laufzeit: 103 Minuten

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!