Weniger Haare, weniger Kilos: So hat sich Danni Büchner verwandelt!

Ihr Leben ist ein offenes Buch: Seit Daniela Büchner 2016 mit der Auswanderer-Soap "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" bekannt wurde, ist sie aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Kaum eine Reality-Sendung in den vergangenen zehn Jahren, in denen sie nicht mitwirkte. Ob "Sommerhaus der Stars", "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" oder "Promi Big Brother" – immer wieder stellte sich Büchner nicht nur den Kameras, sondern auch den jeweiligen, formatspezifischen Herausforderungen.

Mit "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" präsentierte sich die gelernte Friseurin 2025 so nahbar wie selten. Nun geht die Doku-Soap über den Alltag, die Sorgen und Probleme von Mutter und ihrer fünf Kinder auf Mallorca am 10. Juli in die zweite Runde. "Noch emotionaler, noch turbulenter, noch echter" soll es in der zweiten Staffel zugehen als noch in der ersten, teilte der Sender RTL ZWEI im Vorfeld der Ausstrahlung mit.