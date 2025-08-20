Home News Star-News

TV-Journalistin Charlotte Potts: Diagnose Krebs mit nur 39 Jahren!

Schwer erkankt

Schockdiagnose: Charlotte Potts leidet an Krebs!

20.08.2025, 13.26 Uhr
von Franziska Wenzlick
Die ehemalige ZDF-Moderatorin Charlotte Potts, jetzt bei ProSieben tätig, hat ihre Brustkrebsdiagnose auf Instagram öffentlich gemacht. Mit ehrlichen Worten beschreibt sie den Schock und ihren fortlaufenden Kampf gegen die Krankheit.
Charlotte Potts
ProSieben-Reporterin Charlotte Potts hat ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht.  Fotoquelle: IMAGO / APress

"Diagnose: Brustkrebs. Und plötzlich steht das Leben Kopf", schreibt Charlotte Potts auf Instagram. Am Dienstag teilte die ProSieben-Chefreporterin für Politik dort Aufnahmen von sich, die sie bei der Behandlung ihrer Erkrankung zeigen. Dazu gewährte die ehemalige ZDF-"Morgenmagazin"-Moderatorin einen Einblick in ihr Gefühlsleben.

Charlotte Potts ist geschockt: "Ich war erst vor drei Monaten brav bei der Vorsorge"

"Natürlich hofft man immer, dass es etwas anderes, Harmloses ist. Etwas, das mit Antibiotika verschwindet." Potts hätte "niemals damit gerechnet", an Brustkrebs zu erkranken: "Zumal ich erst vor drei Monaten brav bei der Vorsorge war (wie übrigens so viele Frauen, die ich jetzt in der Behandlung kennenlerne)."

Die 39-Jährige schreibt weiter: "In den ersten Tagen habe ich mich noch gefragt: Warum ich? Die Antwort meiner Ärztin: Jede 7. Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. Warum also nicht ich?" Nichtsdestotrotz sei "der Schock groß" gewesen, auch wenn die Behandlung so schnell begonnen habe, "dass kaum Zeit zum Nachdenken blieb".

Charlotte Potts auf dem Weg zur Gesundheit: "Der Weg dorthin ist lang"

Potts berichtet: "Schon hing ich am Tropf. Seit zwei Wochen läuft nun wöchentlich Carboplatin durch meine Venen – klingt edel, ist aber hartes Zeug und soll mich jetzt wieder gesund machen. Der Weg dorthin ist lang." Ihre Follower wolle sie an ihrer Erfahrung teilhaben lassen – auch, weil die Journalistin "fest davon überzeugt" sei, "dass viele Dinge leichter werden, wenn man sie teilt". Der TV-Star stellt klar: "Lieber würde ich jetzt gerade über Politik berichten – das muss jetzt aber eine Weile warten."

Von ihren Followern wünscht sich Charlotte Potts "positive Vibes". Die bekommt sie, unter anderem von ihren TV-Kollegen. "Du bist eine der tollsten, stärksten, mutigsten, resilientesten und kämpferischsten Frauen, die ich je in meinem Leben getroffen habe", findet etwa ProSieben-Moderatorin Angela van Brakel. Auch Jule Gölsdorf ("newstime", "NDR Bingo!"), schreibt: "Du bekommst alle positiven Vibes, die es geben kann auf dieser Welt."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

