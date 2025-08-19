Home News TV-News

BBC stoppt Doku über Ozzy Osbourne kurz vor Ausstrahlung!

Programmänderung

BBC sorgt für Aufruhr: Ozzy-Osbourne-Doku gestrichen!

19.08.2025, 17.01 Uhr
von Gianluca Reucher
Der TV-Sender BBC hat eine angekündigte Doku über Ozzy Osbourne kurzfristig aus dem Programm geworfen. Die Rocklegende verstarb erst vor wenigen Wochen, nun sorgte der geplante Film offenbar für Unmut.
Ozzy Osbourne
BBC hat eine Doku über Ozzy Osbourne kurzfristig aus dem Programm geworfen.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Harry How

Der Tod von Ozzy Osbourne am 22. Juli hat Millionen Musikfans weltweit erschüttert. Nur wenige Wochen später sollte eigentlich eine emotionale Doku zu Ehren der im Alter von 76 Jahren verstorbenen Rocklegende ausgestrahlt werden – doch die hat der TV-Sender BBC nun kurzfristig aus dem Programm gestrichen.

"Coming Home", ein angekündigter Film über die letzten Lebensmonate von Ozzy Osbourne, war für den 18. August geplant gewesen. Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, sollen Spannungen mit der Familie Osbourne die Ausstrahlung jetzt aber verhindert haben. Offizielle Gründe für die Programmänderung wurden von BBC nicht genannt.

Doku enthält ein Interview mit Ozzy und Sharon Osbourne in ihren letzten Wochen

Die Doku war ursprünglich als zehnteilige Serie unter dem Titel "Home To Roost" geplant und sollte Ozzy und Sharon Osbourne bei ihrer Rückkehr nach Großbritannien begleiten. Nach dem plötzlichen Tod des Musikers wurde aus dem Projekt jedoch ein einzelner Film. Das soll der Familie von Osbourne nicht gefallen haben.

Die Angehörigen würden Berichten zufolge einen großen Wert auf den Ton der Doku legen, die teils sehr intimes Filmmaterial – unter anderem ein gemeinsames Interview mit Ozzy und Sharon in ihren letzten Wochen – enthalten soll. Bei der Familie soll letztlich der Eindruck entstanden sein, dem britischen Fernsehsender gehe es bei dem Projekt jetzt aber mehr darum, schneller als die Konkurrenz auf Sendung zu gehen – und nicht um eine angemessene Würdigung des Sängers. Der Streamingdienst Paramount+ arbeitet ebenfalls an einem Dokumentarfilm über Ozzy Osbourne und soll BBC laut Insidern unter Zeitdruck gesetzt haben.

Ein neuer Sendetermin für die Doku ist bislang nicht bekannt. Die Verantwortlichen von BBC erklärten lediglich, der Film sei "im Programm verschoben" worden. Fans der Rocklegende müssen sich also erst einmal noch gedulden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

