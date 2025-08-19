Home News Star-News

Schlagersängerin Antonja sagt alle Auftritte ab: Das ist der traurige Grund

Gesundheit

Aus familiären Gründen: Schlagersängerin Antonja sagt alle Auftritte ab

19.08.2025, 09.52 Uhr
von Fabian Herbst
25 Jahre Bühnenjubiläum, ein Konzert und mehrere Auftritte hat Schlagersängerin Antonja in diesem Jahr feiern und geben wollen. Doch wie die 45-Jährige nun bekannt gab, ist alles abgesagt worden. Hier könnt ihr lesen, was der traurige Grund dafür ist.
Schlagersängerin Antonja in einem pinken Dirndl.
Schlagersängerin Antonja bei einem Open-Air Auftritt.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Bodo Schackow

Laut der Schlagersängerin war bei ihrem Vater Rudolf im Januar Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert worden. Um für ihn da zu sein, entschied sich die gebürtige Österreicherin daher dazu, alle Pläne für dieses Jahr auf Eis zu legen.

„Ich pflege meinen Vater rund um die Uhr, denn er kommt ohne Hilfe aufgrund der starken Nebenwirkungen seiner Chemotherapie allein nicht klar“, sagte Antonja in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Der 71-Jährige habe bereits sechs Chemotherapie-Zyklen und zwei Antikörpertherapien hinter sich.

Bereits im vergangenen Jahr habe sich Antonjas Vater, der nicht nur familiäre Stütze sei, sondern auch Teil ihrer Tournee-Crew, einer schweren Herz-Operation unterziehen müssen. Die anschließende Reha verlief nicht beschwerdefrei. „Papa war immer wieder übel, und nach einer Untersuchung stellte sich heraus, dass er einen zwölf Zentimeter großen Tumor im Bauch hatte, der bösartig und inoperabel war“, berichtete die 45-Jährige. „Deshalb kam er aus der Reha direkt wieder ins Krankenhaus.“

Trotz der sehr ernsten Diagnose zeigt sich die Schlagersängerin dennoch hoffnungsvoll. „Es geht ihm sehr schlecht, und wenn es jetzt gerade auch nicht danach aussieht, hoffe ich auf eine Heilung für meinen Papa.“ Die Gesundheit ihres Vaters habe daher jetzt oberste Priorität. „Ich weiß, dass meine Fans das verstehen werden“, sagte sie.

Antonja, mit bürgerlichem Namen Sandra Stumptner, feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum als Schlagersängerin. Gleich zu Beginn ihrer Karriere gelang ihr im Jahr 2000 an der Seite von DJ-Ötzi und dessen Hit „Anton aus Tirol“ ihr Durchbruch. Damals trat sie noch unter dem Künstlernamen Antonia aus Tirol auf. Mit „Ich bin viel schöner“ und „Knallrotes Gummiboot“ erzielte sie in den Jahren darauf weitere Erfolge in den Charts. Mittlerweile spielt die Sängerin rund 200 Auftritte in mehreren europäischen Ländern jährlich. Seit 2021 tritt die 45-Jährige unter dem Namen Antonja auf und fokussiert sich seither mehr auf Rockmusik statt Schlager.

