"TV total" ist zurück: Sebastian Pufpaff startet Mega-Marathon auf ProSieben!

Fast zwei Monate lang war Sebastian Pufpaff in der Sommerpause. Jetzt kehrt der ProSieben-Klassiker "TV total", seit dem Jahr 1999 spezialisiert auf rotzfreche Satire-Unterhaltung, wieder selbstbewusst zurück. Gut möglich, dass der Grimme-Preis-gekrönte Komiker, der bekanntlich wirklich so heißt und keinen Künstlernamen trägt, besonders viel Energie im Urlaub getankt hat. Denn für sein Comeback hat sich "Puffi", wie ihn seine treuen Fans nennen, viel vorgenommen. Und ProSieben verlangt ihm extra viel ab: Der Dienstagabend wird zum "TV total"-Marathon.

TV total Show • 19.08.2025 • 20:15 Uhr

Deutschland-Premiere für neues "TV Total"-Format! Will man beim Sender das berühmt-berüchtigte Nippleboard zum Glühen bringen? Oder rührt man Moderator und Abend-Gastgeber Sebastian Pufpaff heimlich Aufputsch-Substanzen in den Tee? Immerhin muss der 48-jährige Troisdorfer nicht nur ab 20.15 Uhr seine klassische Stand-up-Show bestreiten. Direkt im Anschluss geht es um 21.25 Uhr mit der Deutschland-Premiere der neuen Reihe "TV total Stand-up Club" weiter. Und als wäre der Abend schier endlos, schließt sich danach um 22.40 Uhr der Talk "TV total – Aber mit Gast" an. Volles Programm also.

Bleibt abzuwarten, wie lange ProSieben an dem so umgestalteten Dienstagabend festhält. Fest steht, dass zumindest für die nächste Staffel mit ihren geplant 19 Folgen "TV total" den Einstieg in den Hauptabend eröffnen wird. Vom "TV total Stand-up Club" sind zunächst nur drei Ausgaben vorgesehen.

Wie reagieren die TV-Zuschauer auf die Neuerungen von "TV Total"? Zum Auftakt überlässt in der heiteren Humor-Leistungsschau, die von fern ein wenig an den früheren "Quatsch Comedy Club" bei ProSieben erinnern könnte, Pufpaff Atze Schröder, Ingmar Stadelmann, Özcan Cosar, Hendrik Brehmer und Maria Ziffy die Bühne. In der Folgewoche läuft am Dienstag, 26. August, um 21.25 Uhr, auf der Zeitschiene nicht die Comedy-Club-Ausgabe, sondern eine zweite "TV total"-Ausgabe direkt nach der Folge um 20.15 Uhr.

Von der Reihe "TV total – Aber mit Gast" hat der Sender zunächst elf Folgen angekündigt. Darin erwärmt Pufpaff sein Herz für Promis, die bei ihm auf einer gemütlichen Couch Platz nehmen dürfen. Los geht's mit der allseits beliebten, immer wieder liebevoll belächelten Reality-TV-Queen Evelyn Burdecki. Sie bezeichnet sich selbst als "Schokoholic". Man darf gespannt sein, welche süßen Geheimnisse sie dem Moderator verrät.

Spannend ist auch die Frage, wie sich "TV total" beim Fernsehpublikum schlagen wird – und wie rasch Abnutzungserscheinungen zu beklagen sein werden. Kurz vor der Sommerpause sah das Bild ein wenig trüb aus: Puffi hatte sich Ende Juni von damals nur noch 680.000 Gesamtzuschauern in den Urlaub verabschiedet. Der Marktanteil in der für ProSieben wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer lag da bei lediglich 8,7 Prozent.

TV total – Di. 19.08. – ProSieben: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.