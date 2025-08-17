Home News TV-News

"Terra X: Giganten: Frida Kahlo": Kritik zur ZDF-Reihe

"Terra X: Giganten der Kunst: Frida Kahlo"

Frida Kahlo: Die unsterbliche Künstlerin

17.08.2025, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Die neue Terra X-Folge widmet sich Frida Kahlo, der berühmtesten Malerin der Welt. Ihre Bilder, geprägt von ihrem bewegten Leben, faszinieren bis heute Millionen.
Giganten der Kunst: Frida Kahlo
Ihre Selbsporträts faszinieren die Menschen bis heute: Frida Kahlo zwischen Gustav Klimt und Caspar David Friedrich, den anderen "Giganten" der "Terra X"-Reihe.  Fotoquelle: ZDF / Bilderfest

Die Kunst der mexikanischen Malerin Frida Kahlo, geboren 1907 in Coyoacan (Mexiko-Stadt), war stets mit ihrem eigenen Leben verbunden. Als Sechsjährige erkrankte sie an Kinderlähmung und behielt ein kürzeres rechtes Bein zurück. Im September 1925 bohrte sich bei einem Busunglück eine Stahlstange durch ihr Becken. Fortan musste sie viel Zeit liegend im Bett mit einem Korsett verbringen. Sie begann zu malen, mit 19 Jahren malte sie ihr erstes Selbstporträt. "Ich male mich, weil ich sehr viel Zeit allein verbringe und weil ich das Motiv bin, das ich am besten kenne". Sie lernte zwar wieder gehen, doch ihre Selbstporträts, die einem "volkstümlichen Surrealismus" zugerechnet werden, handeln stets von Schmerz und Verzweiflung. "Sie ist der Superstar ihrer eigenen Bilder", sagt der Autor des Films "Frida Kahlo" aus der Terra X: Giganten der Kunst"-Reihe, Gunnar Mergner.

ZDF
Terra X: Giganten der Kunst: Frida Kahlo
Doku • 17.08.2025 • 19:30 Uhr

Er versucht aufzuzeigen, warum Frida Kahlos Bilder heute Millionen Menschen, darunter viele junge, berühren. Mergner folgt Kahlos Spuren von Mexiko-Stadt über New York nach Paris, wo sie unter anderem mit André Breton und Pablo Picasso zusammentraf. Mit ihrem Mut, sich selbst treu zu bleiben, wurde sie zum Vorbild für viele junge Menschen.

Terra X: Giganten der Kunst: Frida Kahlo – So. 17.08. – ZDF: 19.30 Uhr

Derzeit beliebt:
>>"Tatort: Zerrissen": Ein wahrer Krimi-Klassiker mit Richy Müller und Felix Klare
>>Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren
>>Kaffee, Kippe, Stammplatz: So tickt „Bares für Rares“-Händler Waldi
>>"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt": ZDF-Doku über seine großen Gemälde

Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
Gustav Klimt, ein Künstler voller Widersprüche, wird in der ZDF-Reihe "Terra X: Giganten der Kunst" beleuchtet. Erleben Sie die Geheimnisse hinter seinen berühmten Werken wie "Der Kuss" und erfahren Sie mehr über sein freizügiges Leben.
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

 


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Terra X" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
Harte Vergangenheit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Revolution der Nachbarschaft: Wie Städte wieder Gemeinschaft leben
"plan b: Auf gute Nachbarschaft"
plan b: Auf gute Nachbarschaft
Ein Baby, ein Mord und viele Fragen
"Erzgebirgskrimi – Familienband"
Erzgebirgskrimi - Familienband
Sommer 1999: ZDF-Komödie mit Nostalgie, Pommes und Herzklopfen
"Für immer Freibad"
"Für immer Freibad"
„Marcel war anders“: Kritik an TV-Darstellung in „Aktenzeichen XY... ungelöst“
Rätselhafter Tod
Rudi Cerne moderiert "Aktenzeichen XY... Ungelöst" seit mehr als 20 Jahren.
Caro Cult im Interview: "Frauen haben genauso ein Recht darauf, wütend und laut zu sein"
Im Interview
Caro Cult im Interview
Tabakindustrie enthüllt: Wie "Vapen" junge Raucher anlockt
"heute-show spezial"
heute-show spezial
DFB-Pokal-Auftakt auf der Alm: Muss Bremen zittern?
"sportstudio live – DFB-Pokal, 1. Runde: Arminia Bielefeld – Werder Bremen"
Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen
Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest
Endlich Klarheit
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
"Tage mit Naadirah": Kritik zum ARTE-Drama mit Christoph Humnig
Ein fahrender Philosoph
"Tage mit Naadirah"
"Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag": So gut war der Selbstfindungs-Film
Mit Ronja Rath
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Der Franz-Beckenbauer-Supercup
"ran Fußball: Franz-Beckenbauer-Supercup – VfB Stuttgart – FC Bayern München"
FC Bayern München - VfB Stuttgart
Deutschlands Hit-Show feiert Jubiläum am Wörthersee!
"Starnacht am Wörthersee"
"Starnacht am Wörther See"
Dieser Pferdefilm bricht alle Klischees!
"Mein wildes Herz – Alles auf Sieg"
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Giovanni und Jana Ina Zarrella: Ihr Sohn auf dem Weg zum Fußball-Profi!
Stolzer Schlagerstar
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Ihre gemeinsame Leidenschaft!
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
„Wunderschön!“: Spannende Fakten zur beliebten Reisesendung im WDR
Urlaubsfeeling im TV
Bei "Wunderschön!" werden die Zuschauer an herrliche Orte mitgenommen. Moderator Stefan Pinnow war mit Guide Sanni Diesner unterwegs. Der Weg führte ihn entlang der Lahn -. Von Marburg bis zum Rhein.
Peinliche Panne: Judith Rakers verrät kurioses Dating-Missgeschick
WhatsApp-Fauxpas
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
Diese Highlights erwarten dich bei der Starnacht am Wörthersee
Musikshow
"Starnacht am Wörther See"
Neue DVD-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force" und "Niki de Saint Phalle"
DVD-Highlights
Passenger
True-Crime-Sensation: Der Fall Amanda Knox als Serie
Justizdrama
The Twisted Tale of Amanda Knox
Caro Cult über die Gehälter im Filmbusiness: "Frauen verdienen oft ein Drittel weniger"
Gleichberechtigung
Caro Cult im Interview
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont
Nach "Das Kanu des Manitu": Folgt die Fortsetzung der Fortsetzung?
Neuer Film?
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael "Bully" Herbig
Start der zweiten Staffel von "Love Island VIP": Das ist der vollständige Cast!
Auf RTLZWEI
Von Dschungelkönig bis GNTM-Teilnehmer: Dieser Cast verspricht heiße Flirts, Temperament und jede Menge Drama!
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Andrea Kiewel ungewöhnlich privat: Das ist ihr Verlobter
Vierte Ehe für die "Fernsehgarten"-Moderatorin
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.