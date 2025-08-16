Home News TV-News

"Starnacht am Wörthersee": 25 Jahre Jubiläum mit Barbara Schöneberger

16.08.2025, 06.15 Uhr
von Elisa Eberle
Die Starnacht am Wörthersee begeistert seit 25 Jahren mit einem Mix aus nationalen und internationalen Musikgrößen. Barbara Schöneberger und Hans Sigl führen durch die Show, die erstmals zur Primetime im Ersten gezeigt wird.
Barbara Schöneberger und Hans Sigl präsentieren abermals die "Starnacht am Wörthersee"   Fotoquelle: MDR/ORF/Peter Krivograd
Der malerische Wörthersee dient auch in diesem Jahr als Kulisse für die Open-Air-Veranstaltung.   Fotoquelle:  MDR/ORF/Peter Krivograd
Michael Patrick Kelly präsentiert seinen neuen Song "The One".   Fotoquelle: MDR/ORF/Peter Krivograd
Charlien stellt ihre neue Single "WOW (Ist das denn noch normal)" vor.  Fotoquelle: MDR/ORF/Peter Krivograd
Der Österreicher Lemo steht ebenfalls auf der Gästeliste.   Fotoquelle: MDR/ORF/Peter Krivograd

Die Show ist ein fester Bestandteil des Kärntner Sommers: Die "Starnacht am Wörthersee" lockt seit 25 Jahren nationale wie internationale Musikgrößen und ihre Fans in die Klagenfurter Ostbucht-Arena. Wurde die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren noch live im deutschen Fernsehen übertragen (2023 sogar erstmals zur Primetime im Ersten), mussten sich deutsche Fans in diesem Jahr abermals in Geduld üben.

ARD
Musiksendung • 16.08.2025 • 20:15 Uhr

Bereits am Samstag, 5. Juli, fanden sich die diesjährigen Gäste am Ufer des malerischen österreichischen Sees nahe der Grenze zu Italien und Slowenien ein. ORF 2 war wie gewohnt live dabei und durfte sich über einen starken Marktanteil von 27 Prozent freuen. Sechs Wochen später kommt nun endlich auch das deutsche Publikum im Ersten in den Genuss der Sause. Moderiert wird die Veranstaltung von dem inzwischen vertrauten Duo: Barbara Schöneberger ist seit 2015 Teil der "Starnacht", während der "Bergdoktor" 2022 sein Debüt feierte und dabei den österreichischen Schauspieler, Sänger und Moderator Alfons Haider ersetzte.

Nik P. bekommt familäre Unterstützung

Die erste "Starnacht am Wörthersee" fand am 19. Juli 2000 statt. Die zweite Ausgabe 2001 war eine Hommage an den zehn Jahre zuvor verstorbenen Sänger und Schauspieler Roy Black. Seither standen mit Stars wie Udo Jürgens, Eros Ramazotti, Gloria Gaynor, DJ Bobo, Culcha Candela und David Garrett namhafte Vertreter unterschiedlicher Genres auf der Freiluftbühne. Nicht minder abwechslungsreich geht es dieses Jahr bei der 26. Ausgabe der sommerlichen Schlagerparty zu.

Michael Patrick Kelly präsentiert seinen neuen Hit "The One". Auch Charlien und Anna-Maria Zivkov stellen mit "WOW (Ist das denn noch normal)" und "Wenn du das Liebe nennst" neue Songs vor. Christin Stark performt ihren aktuellen Titel "Barcelona", während während Pupo die Veröffentlichung seines neuen Albums ("Insieme") feiert. Zu diesem Anlass singt der 69-Jährige im Duett mit den Nockis die gemeinsame Single "La felicità – so nah wie noch nie". Weitere Stars der Show sind Kerstin Ott, Melissa Naschenweng, Bernhard Brink, Nino de Angelo, Alle Achtung, Poxrucker Sisters, Lemo, Georg Stengel, Julia Stehen, Peter Schilling und, ein seltenes Highlight, Jeanette Biedermann.

Für rührende Momente gleich zu Beginn sorgt, Medienberichten vom Live-Event zufolge, auch Nik P.: Der österreichische Schlagerstar (bürgerlich: Nikolaus Presnik) wird auf der Bühne erstmals von seinem 22-jährigen Sohn Niklas Presnik an der Gitarre begleitet und präsentiert die Songs "Geboren um dich zu lieben", "Ein Stern (der deinen Namen trägt)" und "Summertime".

Wann läuft die nächste "Starnacht"?

Das Konzept der "Starnacht am Wörthersee" wurde ab 2003 auch auf andere Austragungsorte übertragen: So gab es unter anderem die "Starnacht im Montafon" (2003 bis 2007), die "Starnacht in Wien" (2005 und 2006) und die "Starnacht im Burgenland" (2016). Mit der "Starnacht aus der Jungfrau-Region" gab es 2009 und 2010 außerdem zwei Sendungen aus der Schweiz.

Bereits Anfang Juni zeigte der MDR die diesjährige "Starnacht am Neusiedler See". Am 19. und 20. September soll in Rossatzbach nach einem Jahr Pause wieder die "Starnacht in der Wachau" stattfinden. Vergangenes Jahr musste die Veranstaltung aufgrund von Hochwassergefahr abgesagt werden. Wann die ebenfalls von Barbara Schöneberger und Hans Sigl moderierte Veranstaltung im deutschen Fernsehen übertragen wird, ist noch nicht bekannt.

Starnacht am Wörthersee – Sa. 16.08. – ARD: 20.15 Uhr

Wie wird sich "Der Bergdoktor" verändern? Ein Ausblick auf die neuen Folgen 2026
Kaum ist die 18. Staffel von "Der Bergdoktor" im TV gelaufen, stehen schon die Dreharbeiten für die kommenden Folgen an. Was wird sich in Staffel 19 verändern? Und wer wird die ZDF-Serie verlassen? Hier gibt es alle Infos zu den neuen Folgen.
Wer wird die Serie verlassen? Wer bleibt erhalten?
"Der Bergdoktor" mit Hilde Dalik, Ronja Forcher, Hans Sigl, Monika Baumgartner und Heiko Ruprecht.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

