Home News Star-News

Schlagerstar privat: Wo lebt Anna-Carina Woitschack?

Schlagerstar privat

Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack

14.08.2025, 09.48 Uhr
von Annika Schmidt
Vor wenigen Monaten ist Anna-Carina Woitschack erneut umgezogen. Ist die Ex-"Dschungelcamperin" nun mit ihrem Partner Daniel zusammengezogen? Und wo ist der Rückzugsort der 32-Jährigen? Die Schlagersängerin hat sich nun zu ihrem neuen Zuhause geäußert.
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.   Fotoquelle: picture alliance / SULUPRESS.DE | Marc Vorwerk

In letzter Zeit ist viel im Leben von Anna-Carina Woitschack passiert. Die Ex-DSDS-Kandidatin trennte sich von ihrem Mann Stefan Mross, verliebte sich neu, zog aus dem gemeinsamen Wohnmobil aus und nahm zuletzt am RTL-"Dschungelcamp" teil. Doch wohin reiste die Schlagersängerin nach ihrem Dschungel-Abenteuer und wie wohnt sie privat? 

 

Rückblick auf das Dschungelcamp 2025 beim Wiedersehen: Dramen, Versöhnungen und viel Humor
Die Dschungelcamp-Saison 2025 war geprägt von emotionalen Höhen und Tiefen. Während Lilly Becker ihre Krone stolz trägt, zeigen sich viele Mitstreiter noch immer im Zwiespalt. Zwischen Versöhnungen und unerwarteten Momenten, wie Pierre Sanoussi-Bliss' humorvollem Rückblick, bot die Staffel jede Menge Gesprächsstoff.
Das Aufeinandertreffen

Schluss mit der Wohnwagen-Zeit

Voller Stolz präsentierten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im Sommer 2021 ihren Luxus-Wohnwagen. Damals waren die beiden noch liiert und das Traumpaar der Schlager-Szene. „Wenn man das beruflich macht, ständig in anderen Zimmern aufwacht und immer dieses Hotelfrühstück bekommt, hat man darauf irgendwann keine Lust mehr“, erklärte der 49-Jährige damals. Daraufhin zog das Paar in die rollende Behausung ein.

Derzeit beliebt:
>>Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest
>>Roland Kaiser: Heimliche Liebe führte zu Ehe-Glück
>>Nach Rosenkrieg und Knast-Aufenthalt - Kann Jimi Blue sein Image retten?
>>Ballermann-Romanze beendet: Anna-Maria Zimmermann und Julian Benz getrennt

Zusammen auf so engen Raum zu leben, war für beide kein Problem. Besonders Anna-Carina Woitschack hatte darin viel Erfahrung. Die 32-Jährige stammt aus einer Puppenspieler-Familie, die ständig herumreiste. Zahlreiche Schulwechsel inbegriffen. Insgesamt soll Anna-Carina Woitschack 25 Jahre in einem Wohnwagen gelebt haben. Doch nach der Trennung von Stefan Mross war Schluss damit. Die Sängerin zog mit 30 Jahren in ihre erste eigene Wohnung. 

Geheime Gagen der Dschungelcamper enthüllt – so viel verdienen die Stars!
Nach dem spektakulären Showdown in Südafrika geht das beliebte Reality Format „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“! in wenigen Wochen live zurück in den australischen Busch. Hier findet ihr alle Infos zum Start, Sendeterminen, Teilnehmer und natürlich den geheimen Gagen der Stars.
„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“
Wie gewohnt moderieren Jan Köppen und Sonja Zietlow das Dschungelcamp.

Das private Zuhause von Anna-Carina Woitschack

„Das erste Mal – malern. Ich lieb’s.“, schrieb die spätere Dschungelcamper damals stolz auf Instagram. Doch wo ihr neues Zuhause war, verriet sie nicht. Dafür zeigte sich Anna-Carina Woitschack zuletzt offener, was ihre aktuelle Wohnsituation angeht. Im September 2024 packte die Ex-DSDS-Kandidatin erneut die Koffer.

Zunächst wurde spekuliert, ob sie mit ihrem neuen Partner Daniel den nächsten Schritt gewagt hat und mit ihm zusammengezogen ist. Doch das war nicht der Fall. Da möchte sich das Paar noch etwas Zeit lassen, erklärte die Sängerin gegenüber Schlager.de. Die 32-Jährige ist allein in ihre neue Wohnung gezogen. Doch dieses Mal verriet sie, wo sie nun privat lebt. Ich bin wieder zurück nach Dessau in meine alte Heimat gezogen“, erklärte die Schlagersängerin. 

 

Anna-Carina Woitschack überrascht mit Aussage aus Schulzeit
Die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack überrascht mit einer verblüffenden Kindheitsgeschichte und lüftet ein weiteres Geheimnis.
Noch vor dem "Dschungelcamp"
Anna-Carina Woitschack überrascht mit Aussagen zu ihrem Privatleben.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Deutschland sucht den Superstar (DSDS)" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Ton-Ärger bei Roland Kaisers Mega-Konzert in Dresden
Kaisermania-Tonpanne
Roland Kaiser (73) bezaubert mit seiner "Kaisermania" auf dem Areal der Filmnächte am Elbufer in Dresden die Zuschauer. Unzufriedenheit gab es hingegen im Rahmen der TV-Übertragung.
So litt Giovanni Zarrella unter seiner Arbeitslosigkeit: Niemand sollte es erfahren!
Alles gelogen?
Giovanni Zarrella spricht offen über seine täglichen Lügen, damit er sein Doppelleben verschleiern konnte.
Dahin fließt das Geld von Roland Kaiser
Kostspieliges Hobby
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.
Aberglaube im Schlager: Die unglaublichen Rituale der Schlagerstars!
Von Alkohol über Küssen zu Schlafrituale
Von Helene Fischer über Stefan Mroos: manche Schlagerstars haben sich interessante Verhaltensweisen angewöhnt, die ihnen Glück bringen sollen.
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Helene Fischer.
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Lola Weippert über ihren Alltag mit ADHS
"täglicher Kampf"
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.
Nächste Schock-Nachricht: Lola Weippert erneut im Krankenhaus
Gesundheitsschock
Lola Weippert im Porträt mit blauem Blazer.
Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.
Die spektakulärsten Fälschungen bei „Bares für Rares“ – und wie sie aufflogen
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Andrea Kiewel damals und heute: So hat sich die Moderatorin verändert!
Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show" Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Audrey Tautous neue Wege: Was macht der "Amélie"-Star heute?
Privatleben
Audrey Tautou
Let's Dance: Wird Andrea Kathrin Loewig die nächste Tanz-Queen?
Tanzleidenschaft
Andrea Kathrin Loewig
Die unglaubliche Karriere der Sarah Brightman
Musikalische Ikone
Sarah Brightman
Showeinlage im ZDF-„Fernsehgarten“ endet nass für Nelson Müller
Panne im Live-TV
TV-Koch Nelson Müller
Stephen King wäre stolz – Filmkritik zu „Weapons – Die Stunde des Verschwindens“
Neuer Horrorthriller
Ein Kind steht nachts vor einem Fenster.
Bullys Fortsetzung: Was kann "Das Kanu des Manitu"?
Kultfilm-Fortsetzung
Michael "Bully" Herbig
Geheime Liebe: Chico und seine großen Zukunftspläne
Familienplanung
Chico
Sky du Monts letzter Streich im Kino: "Das Kanu des Manitu"
Abschiedsvorstellung
Sky du Mont und Michael "Bully" Herbig
ARD wagt Reality-TV: Werwölfe erobern den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Reality-Experiment
Michael Kessler
Wim Wenders zum 80. Geburtstag: Ein Porträt des großen Suchenden
Regieikone
Wim Wenders
Kino-Neustarts am 14. August: Das Kanu des Manitu und mehr
Kino-Highlights
Das Kanu des Manitu
10 Jahre "Wir schaffen das": Eine Bilanz
Am Puls mit Sarah Tacke: Flucht und Krise – 10 Jahre "Wir schaffen das"
Am Puls mit Sarah Tacke Flucht und Krise - 10 Jahre "Wir schaffen das"
Sprung ins kalte Wasser: Simon entdeckt das Freibad
"Für immer Freibad"
"Für immer Freibad"
„Wie die Arche Noah“ – Judith Rakers über ihr neues Leben auf Rügen
Inselidylle
Judith Rakers am Strand
Jimmy Kimmel wird Italiener – wegen US-Präsident Trump
Host wechselt die Staatsbürgerschaft
Jimmy Kimmel
"Die Bachelors"-Beziehung endet schon kurz nach den Dreharbeiten
Skandal in der Datingshow
Felix Stein und Martin Braun lächeln in die Kamera.
Tom Kaulitz ist wütend nach Berichterstattung über Frau Heidi Klum
Age Shaming?
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Kommt es zum Frieden zwischen Thomas Anders und Dieter Bohlen?
Annäherung der Popstars?
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".