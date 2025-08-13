Verliebt, verlobt, getrennt? Das wurde aus den "Bachelor"-Paaren!

In diesem Jahr suchen erneut zwei "Bachelors" nach ihrer Traumfrau. Felix Stein und Martin Braun stellen sich dem Liebes-Abenteuer. Doch was ist aus den Rosenkavalieren der vergangenen Staffeln geworden? Hat die Liebe gehalten und sind die Paare noch zusammen?

1. Marcel Maderitsch Ur-Bachelor war 2003 der Bankangestellte Marcel Maderitsch. Nachdem es mit seiner ersten Wahl, der gelernten Schornsteinfegerin Juliane Ziegler, nicht klappte, versuchte er es mit der Zweitplatzierten – ebenfalls erfolglos. Heute hat der Österreicher der TV-Öffentlichkeit den Rücken gekehrt und lebt in der Schweiz.

2. Paul Janke Auch der zweite Bachelor, der ehemalige „Mister Hamburg“ Paul Janke, fand mit Rosenempfängerin Anja nicht das erhoffte Glück. Anders als sein Vorgänger ist der Diplom-Kaufmann seitdem aber im TV in zahlreichen Show-Formaten zu sehen – darunter auch im Bachelor-Spin-off „Bachelor in Paradise“.

3. Jan Kralitschka Model und Model gesellen sich gern? Nicht beim dritten Bachelor Jan Kralitschka und seiner Auserwählten Alissa Harouat. Zwischen den beiden kam es zu keiner Beziehung. Nach seinem Bachelor-Engagement hatte Kralitschka noch diverse TV-Auftritte, die teilweise auch mit seiner Arbeit als Rechtsanwalt zusammenhingen.

4. Christian Tews Junggeselle Nummer vier, Christian Tews, und seine Favoritin Katja Kühne brachten 2014 tatsächlich eine Beziehung zustande. Doch die hielt nur wenige Wochen und bereits 2015 heiratete Tews eine andere Frau. Heute führt er mit seinem Bruder die Firma „Tyme Out“. Am 19. Juli heiratete Kühne den Bundesliga-Profi Marcel Sabitzer am Comer See in Italien.

5. Oliver Sanne Bachelor-Staffel fünf hatte mit Oliver Sanne einen waschechten „Mister Germany“ zu bieten. Mit der Verliebtheit zur auserwählten Krankenpflegerin Liz Kaeber war es aber schnell vorbei. Sanne tourte fortan durch die klassischen Reality-Formate und konzentriert sich zudem als Personal-Trainer auf sein Unternehmen „Sano Sports“. Seit 2018 ist er mit der Influencerin Jill Rock zusammen. Gemeinsam nahmen sie 2024 an der neunten Staffel des RTL-Formates "Sommerhaus der Stars" teil.

6. Leonard Freier Versicherungsexperte Leonard Freier trennte sich vor seinem Bachelorauftritt von Lebensgefährtin Caona. Die Beziehung mit Rosendame Leonie Sophia Pump hielt aber nur wenige Monate. Doch Freier blieb erst dem Format und dann sich selbst treu: Nach einem kurzen Versuch mit der Vize-Siegerin von Staffel vier, Angelina Heger, ehelichte er seine Ex-Freundin Caona.

7. Sebastian Pannek Apropos Angelina Heger: Die heiratete Junggeselle Nummer sieben, Sebastian Pannek, 2020. Die Wahl von Pannek fiel 2018 zunächst auf Bürokauffrau Clea-Lacy Juhn. Immerhin waren die Halb-Brasilianerin und das Model eineinhalb Jahre zusammen – die bis dahin längste „Bachelor“-Beziehung. Angelina und Sebastian Pannek sind inzwischen Eltern von zwei Söhnen und einer Tochter.

8. Daniel Völz Der aus einer Künstlerfamilie stammende Daniel Völz war 2018 mit seiner Favoritin, der Gogo-Tänzerin Kristina Yantsen, immerhin einige Monate zusammen, bevor es zum obligatorischen Liebes-Aus kam. Im Herbst 2023 machte der Immobilienmakler mit einem Oktoberfest-Unfall von sich reden.

9. Andrej Mangold Neuer Rekord: Rund zwei Jahre soll die Beziehung zwischen Rosenkavalier Andrej Mangold und seiner Auserwählten, Jennifer Lange, gedauert haben. Für das Ende dürfte auch der Auftritt beim „Sommerhaus der Stars“ gesorgt haben. seit 2022 ist der Ex-Basketballprofi mit Influencerin Annika Jung zusammen. Nach Fremdgehvorwürfen gegen Jung kam es im Frühjahr 2025 zur Trennung. Wenige Monate später verkündeten die beiden jedoch ihr Beziehungscomeback.

10. Sebastian Preuss Premierenstaffel Nummer zehn hatte es in sich: Kickbox-Weltmeister Sebastian Preuss wollte nämlich als erster Junggeselle keiner Frau im Finale eine Rose geben. Seit einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall im Mai 2020 soll der gelernte Maler und Lackierer zu 70 Prozent schwerbehindert sein.

11. Niko Griesert Der elfte Bachelor versuchte es sowohl mit der Gewinnerin Michelle Gwozdz als auch mit der Zweitplatzierten Michèle de Roos. Mit seiner vermeintlich Auserwählten sollte es für eine Beziehung jedoch nicht reichen, zu stark waren seine Gedanken an die andere Finalist. Und auch de Roos hatte noch immer Interesse an dem Junggesellen! Die Beziehung hielt jedoch nur ein Jahr, ehe die beiden ihre Trennung bekannt gaben. 2023 machte der IT-Projektmanager als Teilnehmer der Himalaya-Herausforderung „Iron Summit“ von sich reden.

12. Dominik Stuckmann Sie gelten als das Traumpaar des „Bachelor"-Kosmos'! Die Beziehung zwischen Rosenkavalier Dominik Stuckmann und seiner Herzensdame Anna Rossow scheint noch immer zu halten. Seit seinem „Bachelor“-Engagement 2022 war Stuckmann in zahlreichen Reality-Formaten zu sehen.

13. David Jackson „Bachelor“-typisch hielt die Liaison zwischen Junggeselle David Jackson und seiner Auserwählten, Angelina "Utze" Utzeri, nicht lange. Nach guter Tradition des Formates entschied sich der Influencer danach für eine Beziehung mit der Vize-Siegerin Lisa Mieschke. Immer wieder überwunden die beiden die zwischen ihnen liegende Distanz von 6.277 km für ihre Liebe. Doch nach einem Jahr trennte sich Jackson, der in Dubai lebt, per Telefon von Mieschke.

14. Dennis Gries und Sebastian Klaus 2024 gab es die doppelte Dosis "Bachelor". Gleich zwei Rosenkavaliere suchten in der RTL-Show nach ihrem Liebesglück. Dennis Gries verteilte seine letzte Rose an Katja Geretschuchin, Sebastian Klaus entschied sich für Larissa Schulte. Zwar nahmen die beiden Teilnehmerinnen diese an, doch Schulte überkamen bereits schon zuvor nach den Dreamdates große Zweifel. Folglich entstand zwischen den beiden keine Beziehung. Sebastian Klaus hatte zwar noch Kontakt zu der beim Publikum sehr beliebten Eva Thümling, doch die Liebe fand er auch mit der Zweitplatzierten nicht. Mittlerweile ist Klaus mit Influencerin Jenny Koepper verlobt. Dennis Gries und seine Auserwählte scheinen noch immer glücklich zusammen zu sein. Für ihren Partner zog Geretschuchin sogar von Düsseldorf nach Kempten ins Allgäu.

Wie die Reise für die beiden "Bachelors" der 15. Staffel enden wird, bleibt abzuwarten. Das Finale mit Martin Braun und Felix Stein läuft am 20. August um 20:15 Uhr bei RTL. Vorab ist die Finalfolge schon ab dem 13. August auf RTL+ abrufbar.