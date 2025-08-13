Bachelor Felix: Seine Ex ist die Schwester von Jérôme Boateng

Schon vor der ersten Rosenvergabe sprechen die beiden Bachelor offen über ihre Vergangenheit und machen kein Geheimnis aus ihrem Nachwuchs. Felix, der zu Beginn der Folge noch undercover als Fotograf für die Kandidatinnen im Einsatz ist, bekennt sich entsprechend klar zu seiner Wahlheimat Berlin. Dort lebt die Mutter seines Sohnes zusammen mit dem Sprössling.

Im RTL.de-Interview verrät er: „Ich sehe meinen Sohn jeden Tag. Er ist kein Trennungskind, das seinen Vater nur am Wochenende sieht.“ Dass sein Kind seine oberste Priorität ist, unterstreicht er immer wieder: „Es ist das Allerwichtigste, das meine neue Freundin und mein Sohn sich gut verstehen.“

"Ich kann ausschließlich Positives über die Mutter meines Kindes sagen" Jetzt kam raus: Seine Ex-Partnerin und Mutter des gemeinsamen Sohnes ist keine Unbekannte. Es handelt sich um die 33-jährige Avelina Boateng, Schwester des Fußballstars Jérôme Boateng und Halbschwester von Kevin-Prince Boateng, der ebenfalls als Fußballprofi aktiv war und seine Karriere im Sommer 2023 nach einem letzten Engagement bei seinem Jugendverein Hertha BSC beendete. Sie selbst ist als Moderatorin, Sängerin, Tänzerin und Fotografin aktiv. Die letztgenannte Leidenschaft teilt sich das Kreativtalent mit ihrem ehemaligen Partner, der ebenfalls selbstständig als Fotograf arbeitet.

Im RTL-Porträt betont der 32-Jährige das gute Verhältnis zwischen ihm und Avelina. „Ich kann ausschließlich Positives über die Mutter meines Kindes sagen. Am Ende hat es zwischen uns leider einfach nicht gepasst“, so Felix. Ganz so harmonisch scheint die Verbindung zu ihren Brüdern nicht zu sein. Auf Social Media folgt sie keinem der beiden, den Namen „Boateng“ hat sie aus ihrem Profil entfernt. Der Rosenkavalier gibt preis, dass es „kein Verhältnis zu ihrer Familie“ gäbe.

Flutlicht statt Candle-Light: Im Einsatz für Bundesliga-Star Paul Nebel Doch der Fußball spielt auch im Leben von Bachelor Felix eine zentrale Rolle. Er selbst hat sich auf die Sportfotografie spezialisiert und begleitet in dieser Funktion sogar Spiele der UEFA Champions League und der FIFA-Weltmeisterschaft. Zudem offenbarte der 32-Jährige bereits seine besondere Verbindung zu Mittelfeldspieler Paul Nebel, der beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag steht und derzeit bei der U21-Europameisterschaft in der Slowakei brilliert. Als persönlicher Fotograf und Social-Media-Manager unterstützt Felix den 22-Jährigen, der in der vergangenen Saison seinen Durchbruch schaffte, seit einigen Jahren.

RTL setzt nach der erfolgreichen „Die Bachelors“-Staffel im vergangenen Jahr auch 2025 auf das Duo-Konzept mit zwei Männern als Protagonisten. Ob der 32-Jährige sein Liebesglück gemeinsam mit „Die Bachelors“-Kollege Martin Braun im südafrikanischen Kapstadt finden wird, zeigt sich ab dem 18. Juni, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL. Schon eine Woche vorher können die Folgen vorab bei RTL+ gestreamt werden.