Bill Kaulitz schwärmt: "Mein absoluter Liebling ist Jannik Kontalis!"

20 Jahre „Durch den Monsun“: Das feierte die Deutsch Pop-Band "Tokio Hotel" mit einem Jubiläumskonzert in Berlin, inklusive Feuerwehr, Drohnen und einem Besuch von Heidi Klum.

Als Gast vor Ort war auch Reality-Star Jannik Kontalis, der Gewinner der ersten Staffel „Make Love, Fake Love“ Ende 2022. Damals eroberte er das Herz von Yeliz Koc, Promi Big Brother Siegerin 2023. Sehr zum Schock mancher Zuschauer, denn Kontalis war während der Show in einer Beziehung. Doch aus Fake wurde tatsächlich Love, auch wenn diese Liebe zunächst nur zwei Monate halten sollte. Seit 2023 führen die beiden eine ständige On-Off-Beziehung. Anfang diesen Jahres kamen sie im Rahmen ihrer Teilnahme bei „Prominent Getrennt“ nochmals zusammen.

Vertrautheiten im „Bricks“? Für Aufruhr sorgten jedoch Bild- und Videoaufnahmen von der exklusiven Aftershowparty im Anschluss an das Jubiläumskonzert im bekannten Berliner Club „Bricks“. Zu sehen war darauf Kontalis, der Haut an Haut neben dem Frontsänger Bill Kaulitz saß. Seine Hand ruhte auf dessen Oberschenkel, Kaulitz' Arm lag auf den Schultern seines Sitznachbarn.

Auch weitere Partygäste beobachteten die Flirtereien und berichteten, dass die beiden "immer wieder zusammen verschwunden seien" und das Verhalten "mehr als nur freundschaftlich" gewirkt haben soll. Der ein oder andere soll sogar einen Kuss zwischen den beiden vermeintlichen Turteltauben gesehen haben.

Gegenüber Promiflash schilderte der Eventbetreiber, dass der Sänger und der Reality-Star "sehr flirty" gewesen seien und "immer wieder intensive Gespräche" geführt und Blicke ausgetauscht hätten. Darüber hinaus führte er aus: "Ich denke, Jannik sucht Aufmerksamkeit – und Bill lässt sich darauf ein. Er wirkt so sympathisch. Ich hoffe nur, dass es ihm am Ende gut geht."

Bill Kaulitz und Jannik Kontalis: Öffentliche Schwärmereien Schon vor einigen Wochen schwärmte der Frontmann vom Reality-Darsteller. Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" mit Zwillingsbruder Tom offenbarte er, dass er Kontalis "ganz süß" fände. Bei der Austrahlung der aktuellen "Prominent getrennt"-Staffel habe er den 29-Jährigen als "besonders anständig und authentisch" wahrgenommen. "Also mein absoluter Liebling ist Jannik", resümierte Kaulitz vor seinem Bruder. Und auch Kontalis äußerte sich öffentlich positiv über den Sänger. So schrieb er über den Abend in einer Instagram-Story: „Das war der schönste Abend meines Lebens.“ Und: „Bill hat mir einfach eine riesige Moët-Flasche zum Geburtstag geschenkt. Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben ...“ Raum für Spekulationen lässt das allemal.

Mit Yeliz Koc: Rosenkrieg auf Instagram Seine Ex-Freundin Yeliz Koc allerdings nimmt die Bilder und Videos zum Anlass, endlich die Trennungsgründe zu offenbaren. Kontalis stünde auf Männer. Das habe sie „durch einen Zufall“ erfahren und sich deswegen nach dem Liebes-Comeback infolge der "Prominent getrennt"-Dreharbeiten in diesem Jahr erneut von ihm getrennt.

In Anbetracht der Bilder und seinen Äußerungen fühle sie sich wohl bestätigt. Früher habe sie nichts sagen wollen, da sie ihren Ex-Partner „nicht outen wollte“. Dieser bezeichnete Kocs „Anschuldigungen“ als „Rufmord“. Wenn wir ehrlich sind, ist das der eigentliche Skandal. Jedenfalls streiten die beiden nun öffentlich, wer genau sich von wem zuerst getrennt habe.

Zukünftiger Bürgermeister von Mönchengladbach? Während die beiden sich über ihre Trennungsgründe streiten, möchte Kontalis doch eigentlich Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden. Er kandidiert aktuell für dieses Amt.

Als Kaulitz in seinem Podcast zu den Liebesgerüchten befragt wird, nimmt er das Ganze mit Humor. „Ich möchte jetzt direkt einmal mit den Gerüchten aufräumen und möchte sie bestätigen. Es ist richtig, ich werde First Lady von Mönchengladbach.“ Er würde dann das Rathaus zu einem Luxusanwesen umbauen, damit er dort standesgemäß residieren könne. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.