Dieser Ex-Kumpel ist enttäuscht: „Florian Silbereisen ließ mich im Stich“

Florian Silbereisen gilt als bodenständig und freundlich. Doch ein ehemaliger Weggefährte des Schlagerstars meldete sich zuletzt zu Wort und berichtete über seine enttäuschende Erfahrung mit dem Entertainer. Maximilian Arland fühlt sich im Stich gelassen von dem 44-Jährigen, wie er in einem Interview erklärte.

Bruch mit Florian Silbereisen Maximilian Arland und Florian Silbereisen kennen sich bereits seit vielen Jahren. Die beiden sind Schlagersänger, im gleichen Alter und haben beim gleichen Management ihre Karriere gestartet. Die beiden verbrachten viel Zeit zusammen, waren zusammen auf Tour, haben einiges gemeinsam erlebt. Auch Stefanie Hertel und Stefan Mross waren beim gleichen Management unter Vertrag. Doch eines Tages wechselte Florian Silbereisen das Management und es kam es zu einem Bruch.

Anfänglich war Maximilian Arland noch hin und wieder in einer der TV-Shows von Florian Silbereisen zu sehen, doch die Auftritte wurden immer weniger. "Ich finde das sehr schade", fasst der 44-Jährige die Entwicklung im Interview mit dem Magazin "Closer" zusammen. Doch eins ist dem Sänger wichtig, klarzustellen: „Ich bin nicht neidisch – das war ich noch nie. Ich denke, es liegt nicht an Florian persönlich. Es sind eher die Strippenzieher im Hintergrund, die bestimmen, wer auftreten darf und wer nicht.“

Maximilian Arland hofft auf ein Einsehen von Florian Silbereisen Groll hägt Maximilian Arland gegenüber seinem ehemaligen Kumpel nicht. Doch er hofft, dass sich die Beziehung zwischen ihnen wieder besser werden kann. "Ich wünsche mir, dass es so wird wie früher und wir erneut zueinander finden", findet der Schlagersänger versöhnliche Worte. Bislang hat sich Florian Silbereisen zu dem Wunsch seines Ex-Kumpels nicht geäußert.



Maximilian Arland hofft, wieder mehr Zeit mit Florian Silbereisen verbringen zu können. (Bild: picture alliance / SZ Photo | Metodi Popow)