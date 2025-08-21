Home News Star-News

Dieser Ex-Kumpel ist enttäuscht: „Florian Silbereisen ließ mich im Stich“

Schlagerkonflikt

Kumpel fühlt sich von Florian Silbereisen im Stich gelassen: "Bruch mit der Familie"

21.08.2025, 10.13 Uhr
von Annika Schmidt
Maximilian Arland ist von Florian Silbereisen enttäuscht. In einem Interview spricht er über den Bruch ihrer Freundschaft und die Rolle des Managements.
Ex-Kumpel packt über Bruch mit Florian Silbereisen aus und erklärt, warum er heute nicht mehr mit dem Schlagerstar befreundet ist.

Florian Silbereisen gilt als bodenständig und freundlich. Doch ein ehemaliger Weggefährte des Schlagerstars meldete sich zuletzt zu Wort und berichtete über seine enttäuschende Erfahrung mit dem Entertainer. Maximilian Arland fühlt sich im Stich gelassen von dem 44-Jährigen, wie er in einem Interview erklärte. 

Bruch mit Florian Silbereisen

Maximilian Arland und Florian Silbereisen kennen sich bereits seit vielen Jahren. Die beiden sind Schlagersänger, im gleichen Alter und haben beim gleichen Management ihre Karriere gestartet. Die beiden verbrachten viel Zeit zusammen, waren zusammen auf Tour, haben einiges gemeinsam erlebt. Auch Stefanie Hertel und Stefan Mross waren beim gleichen Management unter Vertrag. Doch eines Tages wechselte Florian Silbereisen das Management und es kam es zu einem Bruch.   

Helene Fischers Show in Düsseldorf überraschte mit einem unerwarteten Auftritt von Florian Silbereisen. Doch wie steht es um die Freundschaft der beiden?
Florian Silbereisen war zum ersten Mal in Helene Fischers ZDF-Show zu Gast.

Anfänglich war Maximilian Arland noch hin und wieder in einer der TV-Shows von Florian Silbereisen zu sehen, doch die Auftritte wurden immer weniger. "Ich finde das sehr schade", fasst der 44-Jährige die Entwicklung im Interview mit dem Magazin "Closer" zusammen. Doch eins ist dem Sänger wichtig, klarzustellen: „Ich bin nicht neidisch – das war ich noch nie. Ich denke, es liegt nicht an Florian persönlich. Es sind eher die Strippenzieher im Hintergrund, die bestimmen, wer auftreten darf und wer nicht.“

 

Florian Silbereisen liebt das ruhige Leben abseits der Bühne. In Tiefgraben am Mondsee hat er seinen Rückzugsort gefunden, wo er die Natur genießt und Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick auf das Zuhause des Schlagerstars.
Der private Florian Silbereisen. An diesem Ort entflieht der Schlagerstar dem Trubel und macht es sich mit seiner Familie gemütlich.

Maximilian Arland hofft auf ein Einsehen von Florian Silbereisen

Groll hägt Maximilian Arland gegenüber seinem ehemaligen Kumpel nicht. Doch er hofft, dass sich die Beziehung zwischen ihnen wieder besser werden kann. "Ich wünsche mir, dass es so wird wie früher und wir erneut zueinander finden", findet der Schlagersänger versöhnliche Worte. Bislang hat sich Florian Silbereisen zu dem Wunsch seines Ex-Kumpels nicht geäußert. 


Maximilian Arland hofft, wieder mehr Zeit mit Florian Silbereisen verbringen zu können. (Bild: picture alliance / SZ Photo | Metodi Popow)

